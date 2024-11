Israele. Netanyahu: se Hezbollah non rispetta la tregua ci sarà guerra intensa. Halevi: Idf farà rispettare accordo

AgenPress – “Ho dato istruzioni all’IDF”, dice Benjamin Netanyahu, parlando al canale di destra Channel 14, “se ci sarà una violazione massiccia dell’accordo, non solo opereremo chirurgicamente come stiamo facendo ora, e con la forza, ogni volta. Ho detto, se ci sarà una violazione massiccia dell’accordo, ho ordinato all’IDF di prepararsi per una guerra intensiva”.

Stasera Netanyahu ha riunito i suoi consiglieri per un incontro sulla continuazione della guerra sui suoi vari fronti, riporta Channel 13.

Intervistato da Yaakov Bardugo di Channel 14, Netanyahu ha affermato che il cessate il fuoco in Libano “potrebbe essere breve” e che Israele “lo ha imposto fin dal primo giorno”.

Alla domanda sul perché Israele non stia creando una zona cuscinetto nel Libano meridionale, Netanyahu fa notare che “la minaccia di un’invasione di terra è stata rimossa”.

Afferma che le IDF hanno distrutto le infrastrutture in superficie lungo il confine, nonché i bunker e i tunnel sotterranei.

Gli abitanti del nord “torneranno gradualmente, quando riterranno che ciò che dico sia corretto”.

Riguardo al programma nucleare iraniano, Netanyahu non prometterà che l’Iran non otterrà un’arma nucleare, ma affermerà invece: “Farò di tutto affinché l’Iran non diventi nucleare”.

Il capo di stato maggiore delle IDF, tenente generale Herzi Halevi, afferma che l’esercito farà rispettare il cessate il fuoco con Hezbollah “con il fuoco” per consentire il ritorno dei residenti sfollati del nord alle loro case.

“Questo accordo è il risultato di mesi di combattimenti e in particolare degli ultimi tre mesi. Molti successi in Libano, lavoro intenso, lavoro molto determinato, l’uccisione dell’intero scaglione di alto livello, l’uccisione di tutti i comandanti”, afferma Halevi durante una valutazione.

“Ora si sta muovendo verso un’altra fase, con la stessa determinazione… e sappiamo esattamente che Hezbollah è giunto a questo accordo da una posizione di mancanza di scelta e debolezza”.

“Esattamente con questi punti di forza, faremo anche l’applicazione, niente di meno. La faremo rispettare con il fuoco, la faremo rispettare molto, molto fortemente”, aggiunge Halevi.

“Gli abitanti del nord ora ci stanno guardando e vogliono vederci molto determinati a far rispettare le misure affinché possano tornare, e questo è il nostro dovere nei loro confronti, e il nostro dovere nei nostri confronti”.