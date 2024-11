AgenPress. L’UE accoglie con favore l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano e loda gli sforzi di mediazione intrapresi da Francia e Stati Uniti che lo hanno consentito. Si tratta di un risultato significativo, che l’UE e i suoi Stati membri hanno ripetutamente chiesto durante tutto l’anno.

Ora è fondamentale che il cessate il fuoco venga rispettato come concordato, per garantire la sicurezza delle persone sia in Libano che in Israele e per consentire agli sfollati interni su entrambi i lati del confine di tornare alle loro case.

Ciò richiede innanzitutto l’impegno delle due parti: la sovranità sia del Libano che di Israele deve essere pienamente rispettata e tutti gli attacchi transfrontalieri devono cessare. L’UE invita tutti gli stakeholder regionali e internazionali a impegnarsi attivamente a sostegno del cessate il fuoco affinché diventi un contributo permanente alla pace e alla stabilità regionale.

L’UE e i suoi Stati membri si impegnano a mobilitare un’ampia gamma di strumenti UE, tra cui l’European Peace Facility, per supportare le Forze armate libanesi e l’UNIFIL in modo che la risoluzione 1701 dell’UNSC possa essere efficacemente e pienamente implementata sul campo. L’UE perseguirà inoltre la sua assistenza umanitaria e si impegnerà nella rapida ripresa e ricostruzione post-conflitto, in modo da supportare il popolo libanese colpito dal conflitto, compresi gli innumerevoli sfollati interni. L’UE è particolarmente determinata a sostenere ulteriormente la sovranità dello Stato libanese e gli sforzi di costruzione dello Stato.

I leader politici libanesi hanno l’opportunità, e l’immensa responsabilità, di mettere rapidamente da parte le loro differenze e trovare una via d’uscita dalla prolungata situazione di stallo politico ed economico, in modo che tutti i libanesi condividano lo stesso futuro nazionale come parte di un comune, pacifico e prospero destino libanese. Ora devono andare avanti con la rapida elezione di un Presidente, dopo due anni di vacanza, per iniziare a ricostruire uno Stato libanese forte e sovrano.