Zelensky: i russi hanno lanciato 100 droni kamikaze, 90 missili con munizioni a grappolo contro infrastrutture civili

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che durante l’ultimo attacco, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina circa 100 droni kamikaze e oltre 90 missili di vario tipo, tra cui Kalibr dotati di munizioni a grappolo, diretti contro infrastrutture civili.

“Il comandante dell’aeronautica militare, insieme ai ministri degli affari interni e dell’energia, ha fornito resoconti sulle conseguenze dell’ultimo attacco russo mirato alle nostre infrastrutture energetiche. In totale, sono stati lanciati circa 100 droni d’attacco e oltre 90 missili di vario tipo. Diverse regioni hanno segnalato attacchi missilistici Kalibr con munizioni a grappolo, deliberatamente mirati alle infrastrutture civili. L’uso di questi elementi a grappolo complica notevolmente il lavoro dei nostri soccorritori e ingegneri energetici nel mitigare i danni, segnando un’altra vile escalation nelle tattiche terroristiche della Russia”, ha scritto Zelensky su X.

“In tutte le regioni colpite, sono state dispiegate le forze necessarie. I nostri ingegneri energetici e i servizi correlati stanno lavorando instancabilmente per ripristinare la normalità e supportare le comunità colpite. Sono stati attivati ​​i Punti di invincibilità per fornire servizi essenziali. Estendo la mia gratitudine a tutti coloro che contribuiscono al ripristino delle forniture energetiche”.

Il capo dello Stato ha osservato che “Ogni attacco di questo tipo sottolinea l’urgente necessità di sistemi avanzati di difesa aerea in Ucraina, sistemi che salvino vite anziché restare inutilizzati nei depositi di stoccaggio. Ciò è particolarmente critico durante i mesi invernali, quando proteggere la nostra infrastruttura energetica dagli attacchi deliberati della Russia è fondamentale”.

“Stiamo lavorando costantemente con i nostri partner per migliorare le capacità di difesa dell’Ucraina, garantire consegne tempestive e assicurare la piena attuazione degli accordi, in particolare per quanto riguarda i sistemi di difesa aerea, di cui abbiamo più bisogno ora”.