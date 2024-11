Aula Magna Ospedale Regina Apostolorum – “Dalla consapevolezza all’azione: coinvolgere i giovani per fermare la violenza”

AgenPress. Si terrà nella mattinata di lunedì 2 dicembre presso l’Aula Magna dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, una tavola rotonda di grande importanza per sensibilizzare e agire contro la violenza di genere, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

L’evento, organizzato in collaborazione con associazioni, istituzioni sanitarie e forze dell’ordine, offrirà uno spazio di dialogo e riflessione attraverso interventi di esperti provenienti da diverse discipline, come medicina, diritto e pedagogia. Tra i temi trattati: la prevenzione della violenza di genere, il ruolo dei protocolli di emergenza come il Codice Rosso e il Codice Rosa, e le sfide della medicina di genere.

“Queste iniziative sono fondamentali per accendere i riflettori su un fenomeno che purtroppo è ancora troppo diffuso, promuovendo una maggiore consapevolezza e spingendo le comunità verso azioni concrete,” afferma Arianna Olivieri ginecologa dell’Ospedale Città di Aprilia. “La nostra missione è coinvolgere i giovani, educarli al rispetto e alla parità, perché è solo attraverso le nuove generazioni che possiamo sperare in un futuro libero dalla violenza.”

L’incontro vedrà anche la partecipazione attiva degli studenti dei licei U. Foscolo di Albano Laziale e G. Vailati di Genzano di Roma, simbolo di una volontà condivisa di educare e formare i cittadini di domani.

“In un mondo sempre più complesso – conclude Anna Crisanti Direttore Sanitario dell’Ospedale Regina Apostolorum – iniziative come questa rappresentano un faro di speranza e un invito alla comunità tutta a impegnarsi per un cambiamento culturale profondo.”

L’appuntamento è aperto al pubblico ed è rivolto a tutti coloro che vogliono unirsi nella lotta contro la violenza di genere.