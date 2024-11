Zelensky. “Putin vuole intensificare” gli attacchi in modo che Trump non riesca a porre fine alla guerra

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin vuole intensificare la guerra in Ucraina in modo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non riesca a porre fine alla guerra su vasta scala. Lo affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

I commenti di Zelensky giungono in risposta alle nuove minacce di Putin di colpire i “centri decisionali” di Kiev e le strutture militari ucraine con Oreshnik , il nuovo missile balistico a medio raggio (IRBM) della Russia.

“(Putin) mira a ostacolare gli sforzi del presidente Trump che sicuramente seguiranno il suo insediamento. Putin vuole aggravare la situazione adesso, in modo che il presidente Trump non riesca a porre fine alla guerra”.

Intervenendo al vertice dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva ( CSTO ) ad Astana in mattinata, Putin ha affermato che la leadership militare russa sta ora “scegliendo obiettivi” in Ucraina per colpirli con l’Oreshnik.

Zelensky ha definito le azioni di Putin “una pressione” per costringere Trump ad accettare le condizioni della Russia.

Durante la campagna elettorale, Trump ha criticato il supporto militare fornito all’Ucraina dall’amministrazione di Joe Biden e si è impegnato a far “uscire” gli Stati Uniti dalla guerra. Mentre i dettagli dei suoi piani restano sfuggenti, alcuni resoconti indicano che ciò comporterebbe l’obbligo per l’Ucraina di cedere territorio e rinunciare almeno temporaneamente ai suoi piani di adesione alla NATO.

La Russia ha lanciato per la prima volta Oreshnik in un attacco contro la città di Dnipro il 21 novembre. Poco dopo, Putin ha affermato che “attualmente non ci sono modi per contrastare quest’arma”, il che è stato poi smentito da Zelensky .

L’attacco russo Oreshnik è seguito al primo attacco riuscito di Kiev su un obiettivo militare sul suolo russo, utilizzando missili ATACMS forniti dagli USA. Il Ministero della Difesa russo ha ammesso che altri attacchi simili contro obiettivi nelle oblast di Kursk e Bryansk sono seguiti in seguito.