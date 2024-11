AgenPress – L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo e fervente critico delle nazioni occidentali, avrebbe acquistato uno yacht di lusso dal valore di 3,5 milioni di sterline (4,4 milioni di dollari) prodotto nel Regno Unito.

Secondo l’agenzia di stampa investigativa The Insider, l’imbarcazione, denominata Hurry Up, è stata prodotta dalla Princess Yachts con sede a Plymouth nel 2024 e importata in Russia tramite una fondazione presumibilmente legata a Medvedev.

Secondo quanto rivelano i documenti, la fondazione, nota come Fondazione per il supporto dei programmi marittimi nazionali, ha facilitato l’importazione tramite una società collegata.

La fondazione è presieduta da Dmitry Ustratov, un collaboratore di Ilya Yeliseyev, confidente di lunga data di Medvedev e supervisore dei suoi interessi finanziari.

Sebbene la fondazione abbia ricevuto 2,3 miliardi di rubli (21,2 milioni di $) in donazioni nel 2023, i suoi sforzi filantropici sembrano modesti. I resoconti dei media suggeriscono che la sua iniziativa più pubblicizzata è stata la fornitura di attrezzature per kayak a un’organizzazione giovanile nella regione di Kherson, occupata da Mosca, in Ucraina.

Medvedev, noto per il suo stile di vita sfarzoso, possiede già una flotta di yacht di lusso. Tra questi, il GV di fabbricazione italiana, valutato 4 milioni di sterline, e l’Universe, un megayacht di 74 metri dal valore stimato di 82 milioni di sterline.

L’Universe vanta caratteristiche quali un eliporto e sistemi di comunicazione sicuri e, a quanto si dice, è finanziato dall’oligarca Igor Yusufov tramite un’entità offshore nelle Isole Cayman.

La sua ultima acquisizione segnalata è in netto contrasto con la retorica infuocata di Medvedev contro il Regno Unito.

Il Regno Unito, spesso bersaglio della retorica incendiaria di Mosca, è uno dei preferiti di Medvedev. Ha definito il Regno Unito come il “nemico eterno” della Russia e ha fantasticato di bombardare Londra. Tuttavia, il disprezzo di Medvedev per i cosiddetti “anglosassoni” non si estende ai loro yacht.

“Un’isola chiamata Gran Bretagna probabilmente affonderà nei prossimi anni. I nostri missili ipersonici aiuteranno se necessario”, ha dichiarato Medvedev nel settembre 2024. Tuttavia, solo pochi mesi prima, uno yacht chiamato Hurry Up , costruito lo stesso anno dalla Princess Yachts a Plymouth, in Inghilterra, era arrivato in Russia. Il valore dello yacht è stimato in 4,3 milioni di dollari, quasi mezzo miliardo di rubli al tasso di cambio attuale.

Hurry Up non è l’unico yacht legato a Dmitry Medvedev. Nel 2023, una seconda imbarcazione, la GV , del valore di 5 milioni di dollari, è stata anch’essa consegnata per il suo utilizzo. I registri doganali hanno indicato il capitano della nave, Anatoly Naumov, come destinatario. Tuttavia, quando contattato dai giornalisti della pubblicazione russa indipendente Verstka , che si sono spacciati per funzionari doganali, Naumov ha confermato che lo yacht era destinato a Medvedev.