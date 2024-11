Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Desiderio di vedere Dio nei fatti concreti della quotidianità. La politica abbia timore di Dio”

AgenPress. “Bartimeo mendico, cieco. Non è cieco dalla nascita. Venuto a sapere che stava passando Gesù di Nazareth, si mette, dal bordo della strada, a gridare: “Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me!”. Quanti vedono, vedono un mendicante cieco che disturba il maestro, mentre lui, che non vede, riconosce il Messia in colui che viene da Nazareth. Gesù dice: “ chiamatelo!”. Lo chiamano e gli dicono: “coraggio alzati!”. Bartimeo corre verso Gesù che gli dice: “Che cosa vuoi che ti faccia“, “che io ricuperi la vista. E Gesù gli risponde: và, la tua fede ti ha salvato. In quell’istante egli ricuperò la vista e seguiva Gesù per la via.

É possibile che nella nostra società contemporanea ciò possa verificarsi? Si, tanti miracoli di Dio si sono verificati, spero che gli occhi di coloro i quali amministrano e politici di questo paese possano essere aperti e operare nella misericordia di Gesù e alle parole possano seguire fatti concreti. Ricordiamoci del Vangelo di Luca 20: 20,26, il tributo a Cesare: “informatori che si fingono persone oneste, interrogano Gesù. È lecito che noi paghiamo le tasse a Cesare? Conoscendo la loro malizia disse: “mostratemi un denaro: di chi è l’immagine e l’iscrizione?” Risposero: Di Cesare “. Ed egli disse: “Rendete dunque ciò che è di Cesare a Cesare e a Dio ciò che è di Dio. I politici che parlano di cristianesimo operano secondo la risposta che Gesù ha dato agli informatori mandati dai sacerdoti e si fingevano persone oneste? Hanno occhi per vedere e discernere il male dal bene ?

E’ quanto dichiara in un comunicato stampa il Presidente di Unione Cristiana, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.