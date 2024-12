Stellantis. 100mln di euro di buona uscita per Carlos Tavares. Colloquio telefonico Urso-Elkann

AgenPress – Si parla di una buonuscita di 100 milioni di euro per Carlos Tavares, l’amministratore delegato di Stellantis che ieri ha chiuso il rapporto con il gruppo, in anticipo di un anno sui tempi previsti dal contratto che sarebbe scaduto nella primavera del 2026. A incidere sull’importo – secondo indiscrezioni che l’azienda non conferma – sarebbe proprio l’uscita anticipata. Secondo alcune valutazioni, il manager avrebbe percepito uno stipendio annuale di circa 40 milioni di euro negli ultimi anni. Per questa cifra è stato definito il manager del settore automobilistico più pagato al mondo.

Intanto nel pomeriggio il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente di Stellantis, John Elkann, collegato dagli Stati Uniti.

Nel colloquio si è confermato il tavolo del 17 dicembre al Mimit, al quale parteciperà Jean Philippe Imparato, responsabile Europa del gruppo automobilistico “con il mandato – proseguono le stesse fonti – di chiudere in modo positivo le interlocuzioni” sul Piano Italia.