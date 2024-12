Zelensky: se l’Ucraina entrasse nella Nato l’articolo 5 non può essere applicato all’intero territorio in tempo di guerra

AgenPress – Se l’Ucraina entrasse a far parte della NATO, il principio di difesa collettiva dell’articolo 5 dell’alleanza potrebbe non essere applicato ai territori ucraini sottoposti a combattimenti attivi, lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky.

“Sappiamo che l’articolo 5, quando si è membri della NATO, non può essere applicato all’intero territorio dell’Ucraina in tempo di guerra, poiché i paesi sono contrari al rischio di essere coinvolti nella guerra”, ha affermato Zelensky durante una conferenza stampa insieme ad Antonio Costa, il nuovo presidente del Consiglio europeo, riferendosi al territorio occupato.

I commenti di Zelensky giungono mentre l’Ucraina sollecita gli alleati della NATO a invitare l’Ucraina ad aderire all’alleanza già dalla prossima settimana, durante la riunione dei ministri degli Esteri della NATO del 3 e 4 dicembre.

“Riteniamo che l’invito debba essere esteso in questa fase”, ha scritto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha il 29 novembre.

All’inizio di questa settimana, Zelensky ha anche suggerito di porre fine alla “fase calda” della guerra lungo il fronte orientale dell’Ucraina in cambio dell’adesione alla NATO, senza includere immediatamente i territori occupati.

“Se vogliamo fermare la fase calda della guerra, dovremmo rapidamente prendere sotto l’ombrello della NATO il territorio dell’Ucraina che abbiamo sotto il nostro controllo. Questo è ciò che dobbiamo fare per primo, e poi l’Ucraina potrà riprendersi le altre parti del suo territorio in modo diplomatico”, ha detto Zelensky.

Chiarire tali commenti il ​​1° dicembre, Zelensky ha affermato che, indipendentemente dalle concessioni che l’Ucraina farà per porre fine alla guerra, l’intero Paese dovrà comunque essere invitato a far parte dell’alleanza.

“Non può esserci un invito alla NATO solo per una parte del territorio ucraino. Ciò significherebbe automaticamente riconoscere che tutti gli altri territori non solo sono a rischio, ma non sono nemmeno ucraini. Pertanto, l’Ucraina non accetterà mai questo. Se c’è un invito, deve includere tutti i territori dell’Ucraina.”

Kiev ha presentato la sua domanda di adesione alla NATO nel settembre 2022 e nel luglio 2024 l’alleanza ha confermato il “percorso irreversibile dell’Ucraina verso la piena integrazione euro-atlantica, compresa l’adesione alla NATO “, sebbene l’Ucraina non abbia ricevuto notizie definitive sulla sua futura adesione.

L’elezione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato l’incertezza sull’adesione dell’Ucraina all’alleanza militare. Alcuni resoconti indicano anche che ciò comporterebbe l’obbligo per l’Ucraina di cedere territorio e di rinunciare almeno temporaneamente ai suoi piani di adesione alla NATO.

Durante la campagna elettorale statunitense, gli alleati della NATO, preoccupati per le prospettive di sostegno degli Stati Uniti alla NATO sotto l’amministrazione Trump, hanno spinto alcuni membri dell’alleanza a tentare di “rendere a prova di Trump ” gli aiuti a lungo termine all’Ucraina, nonché a rafforzare il principio di difesa collettiva.

A febbraio, Trump ha affermato che avremmo lasciato che la Russia facesse “tutto quello che voleva” ai paesi membri della NATO che non rispettavano i criteri di spesa per la difesa, incoraggiando al contempo gli altri paesi a spendere di più per la difesa.