Grillo contro Conte “Mago di Oz”. Carro funebre per il M5s “stramorto”. Fatevi un altro simbolo. I valori sono stati traditi

AgenPress – “Vi parlo da attuale garante e custode degli attuali valori del M5s. Valori che sono scomparsi in questi tre anni. Tutti i miei progetti che mandavo al Mago di Oz non sono mai stati accolti. Non si è fatto più trovare da me”. Lo ha detto il garante del M5s Beppe Grillo in un video sul suo blog. ‘Mago di Oz’ è l’epiteto riservato a Giuseppe Conte. Nel video Grillo guida un carro funebre. “I valori sono stati traditi”.

Grillo lancia il conto alla rovescia sulle sue pagine social per il video annunciato ieri, nel quale il fondatore darà “un messaggio delicato”. “Sono ottimista”, è la breve frase che accompagna il post con il link al video.

“Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto”.

“Noi siamo quelli che aspettavamo di essere. Ci siamo. Ho un idea che vi svelerò dopo. Ma non finisce qui. Andate a votare, sennò andate per funghi. Io non mi offendo, non vi conosco neanche più. Ma cercate di pensare che questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no”.