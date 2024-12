Roma. Muore bimbo di 11 anni precipitato da una finestra in via Igino Giordani nel quartiere Collatino

AgenPress – E’ morto il bambino di 11 anni precipitato da una finestra in via Igino Giordani al Collatino, alla periferia di Roma. Il bimbo era stato trasportato in condizioni disperate dal 118 all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove, secondo quanto si apprende, è deceduto.

A quanto si apprende il ragazzino sarebbe caduto da un’altezza di circa 3 metri. E’ successo intorno alle 17, quando è stata allertata la polizia. All’arrivo del 118 l’11enne non dava segni di vita, con i sanitari che hanno cominciato il loro intervento sul posto. Intorno alle 18.20 il trasporto in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Ancora da capire la dinamica e se ci fosse qualcuno insieme al ragazzino.

Secondo una prima ricostruzione, un’anziana avrebbe visto il bambino cadere e avrebbe dato subito l’allarme. Il piccolo è caduto nel giardino del palazzo. Il personale dell’ambulanza, che è arrivata sul posto in tempi molto rapidi, avrebbe cercato di rianimare il piccolo. Che poi è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù.