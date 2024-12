Siria. I ribelli entrano a Hama, irrompono nella prigione e liberano i detenuti. Esercito: abbiamo perso il controllo della città

Hama è strategicamente situata in un crocevia chiave nella Siria centro-occidentale, fornendo linee di rifornimento dirette tra la capitale Damasco e Aleppo. I ribelli non sono stati in grado di catturare la città da quando è iniziata la guerra civile siriana nel 2011.

Abu Mohammad Al Jolani, il leader di Hayat Tahrir Al Sham (HTS) – il principale gruppo ribelle che guida l’offensiva – ha affermato che le sue forze sono entrate ad Hama per “sanare una ferita lunga 40 anni”.