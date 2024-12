In soli due anni il numero degli occupati sale, Gasparri: “Per Landini che ci sia più gente che lavori è una disgrazia”

Anche se contro la crescita dell’occupazione e la diminuzione della disoccupazione c’è chi sciopera, come Landini, perché per chi cerca soltanto traguardi politici, carriera e poltrone bisogna scioperare anche contro l’evidenza dei fatti. Per lui che ci sia più gente che lavori è una disgrazia. Come lo è per i grillini, falliti della politica, che con il reddito di cittadinanza sprecavano miliardi creando disoccupazione.