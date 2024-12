Siria. Migliaia di persone festeggiano la caduta del regime di Assad. La sua famiglia ha governato per oltre 50 anni

AgenPress – I siriani nella capitale Damasco stanno celebrando la caduta del presidente Bashar al-Assad , dopo che le forze ribelli sono entrate nella città incontrando scarsa resistenza da parte delle forze del regime e l’hanno dichiarata liberata.

Migliaia di persone si sono radunate in auto e a piedi nella piazza principale di Damasco per festeggiare.

La rimozione di Assad, di cui non si hanno più notizie da quando i ribelli hanno rivendicato il potere, pone fine a più di 50 anni di governo autocratico della sua famiglia su una nazione di circa 23 milioni di abitanti, sconvolta e frammentata da più di un decennio di guerra civile.

Bashar al-Assad è “probabilmente fuori dalla Siria”, ha affermato domenica il ministro degli Esteri turco.

Alla domanda di Christiane Amanpour della CNN, durante una conferenza stampa a Doha, in Qatar, se sapesse dove potesse trovarsi Assad, Hakan Fidan ha risposto: “Non posso commentare, probabilmente fuori dalla Siria”.

Ci sono informazioni contrastanti sulla posizione di Assad: un’agenzia dell’Europa orientale ritiene che si trovi a Latakia, la sua roccaforte costiera.

Non si hanno più notizie del leader siriano da quando i ribelli sono entrati nella capitale domenica mattina presto.

Mentre emersero le immagini dei prigionieri rilasciati in seguito alla presa della famigerata prigione di Saydnaya da parte dei ribelli siriani che hanno lottato per rovesciare il regime di Bashar al-Assad, molti siriani si sono rivolti ai social media chiedendo aiuto per ritrovare i familiari imprigionati e scomparsi.

I video e le foto sui social media scattate all’interno della struttura dopo la sua cattura da parte dei ribelli hanno rivelato celle anguste e condizioni di vita orribili. Hanno anche mostrato scene di donne che venivano liberate, così come un bambino.

Altre scene mostravano ex prigionieri stanchi, molti dei quali esultanti dopo essere stati rilasciati, mentre alcuni ricevevano cure mediche.

Poiché il destino di molti prigionieri era ancora incerto, le famiglie reagirono con un misto di paura e speranza, in attesa di sapere se i loro cari erano stati liberati.

Un commentatore su Facebook ha detto: “Liberare la Siria dal mattatoio di Saydnaya porta più gioia della gioia di rovesciare il tiranno”. Altri hanno condiviso foto chiedendo informazioni sui familiari che erano stati tenuti in prigione.

Alcuni utenti hanno iniziato a pubblicare i nomi dei prigionieri rilasciati per aiutare le famiglie in attesa di notizie dei loro cari.

“Chiediamo a tutte le famiglie, ai rivoluzionari e ai giornalisti di fotografare i detenuti rilasciati in modo che le loro famiglie possano riconoscerli”, ha scritto un commentatore.

Nel 2017, un rapporto di Amnesty International sosteneva che tra il 2011 e il 2015 erano state impiccate circa 13.000 persone nella prigione di Saydnaya, in una repressione segreta del dissenso contro il regime di Assad.

Bashar al-Assad è la seconda generazione di una dinastia familiare autocratica che ha detenuto il potere per più di cinque decenni e la sua scomparsa nel mezzo di un’avanzata fulminea dei ribelli segnala un sorprendente riordino del potere in una nazione mediorientale strategicamente vitale.

Assad è noto per il suo brutale governo in Siria, che dal 2011 è devastato da una guerra civile che ha devastato il paese, trasformandolo in un terreno fertile per il gruppo estremista ISIS e innescando una guerra per procura internazionale e una crisi dei rifugiati che ha costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case.

Assad prese il potere con elezioni senza opposizione nel 2000, dopo la morte del padre Hafez al-Assad, che era passato dalla povertà alla guida del partito Baath e aveva preso il potere nel 1970, diventando presidente del paese l’anno successivo.

Come il figlio che gli successe, Hafez al-Assad tollerò poco il dissenso, subì un’oppressione diffusa e subì periodicamente episodi di estrema violenza statale.

Come secondo figlio non ancora pronto a raccogliere il testimone del padre, Assad studiò oftalmologia a Londra finché suo fratello maggiore Bassel, che era stato preparato per succedere ad Hafez, morì in un incidente d’auto nel 1994. Bashar al-Assad fu quindi catapultato sotto i riflettori nazionali e studiò scienze militari, diventando in seguito colonnello dell’esercito siriano.

Le speranze occidentali di una Siria più moderata sotto Assad sono crollate quando ha prontamente mantenuto i legami tradizionali del suo paese con gruppi militanti, come Hamas e Hezbollah. Poi si sono trasformate in una condanna totale del regime dopo che ha affrontato l’ondata di opposizione pro-democrazia del 2011 con forza brutale.

La Siria è poi sprofondata in una guerra civile che dura da allora e che è culminata negli straordinari eventi di questa settimana.