Siria. Tajani: Assad fuggito, sconfitto il suo regime. Perquisizione ambasciata italiana, non toccati Ambasciatore e personale

AgenPress – “Non si sa che fine abbia fatto Assad. Non abbiamo notizie certe”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa sulla crisi siriana, dopo la riunione all’Unità di crisi della Farnesina sulla situazione in Siria.

“Il regime di Assad mi pare non ci sia più. E’ difficile che ci sia una reazione. Ci sarebbe stata prima. Credo che la sconfitta del regime sia chiara”.

“L’ingresso di miliziani a Damasco a la dissoluzione del regime di Bashar Al Assad comportano la necessità di una reazione immediata, innanzitutto per la protezione degli italiani ancora nel Paese”. spiega una nota della Farnesina, sottolineando che il ministro avrà contatti con leader politici di governi amici dell’Italia e “verificherà piani di azione già programmati con altre amministrazioni dello Stato italiano”.

“Stamattina un gruppo armato è entrato nel giardino della sede della residenza dell’ambasciatore. Hanno portato via solo 3 automobili e tutto è finito lì. Non sono stati toccati né l’ambasciatore né i carabinieri”.

Tajani ha aggiunto che sulla vicenda, “fin dalle prime ore sono in contatto con il ministro Crosetto e con il presidente del Consiglio”.