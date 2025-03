Il Papa convalescente a Santa Marta, prosegue le terapie

AgenPress. “Sta seguendo la convalescenza nei termini descritti dai medici sabato”, spiega la Sala Stampa della Santa Sede. Alfieri e Carbone (rispettivamente direttore dell’équipe che ha seguito il Papa durante la degenza e medico referente del Santo Padre) specificavano che il Papa dovrà proseguire parzialmente la terapia farmacologica “ancora per molto tempo e per via orale” e a tempo pieno le fisioterapie motoria e respiratoria (le stesse a cui si è sottoposto in tutti i giorni di ricovero al Gemelli), con la raccomandazione, al momento, di evitare incontri, singoli e di gruppo, e prescrivendo un’assistenza 24 ore su 24 per provvedere ai “fabbisogni”, a cominciare dall’ossigeno e di intervenire in caso di eventuali emergenze. Un servizio, questo, garantito dalla Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

Con il Papa è presente sempre una équipe medica. Continua la somministrazione di ossigeno nelle stesse modalità rese note negli ultimi giorni di ricovero: quindi la notte l’ossigenazione ad alti flussi con cannule nasali, che prosegue di giorno ma con una progressiva riduzione.