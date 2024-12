Sequestrati 4,3 milioni di prodotti realizzati in gomma sintetica provenienti dalla Cina

AgenPress. La Guardia di Finanza di Tortona e l’Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia, nel corso di un piano coordinato di controlli attuato in merito ad alcune importazioni di merci provenienti dalla Cina e destinate al territorio nazionale, hanno sequestrato 4,3 milioni di prodotti realizzati in gomma sintetica e circa 30 mila giocattoli, ritenuti “non sicuri”.

Nel corso di una prima operazione, le Fiamme Gialle tortonesi ed i funzionari della Sezione Controlli e Antifrode delle Dogane hanno controllato un container contenenti guanti in nitrile, dal valore commerciale di circa 100.000 euro che, una volta immessi in commercio, avrebbero potuto essere utilizzati come dispositivi medici per proteggere la pelle da batteri e detergenti aggressivi.

Nel corso di una seconda operazione, è stato invece controllato un container contenente circa 30 mila giocattoli (bambole in materiale plastico raffiguranti “befane”), pronti per essere posti in vendita per un valore commerciale di €. 38.000,00.

I guanti erano contenuti in apposite confezioni sulle quali non era riportata alcuna indicazione di origine, fabbricazione e provenienza mentre i giocattoli erano privi della documentazione tecnica, c.d. “fascicolo tecnico del giocattolo” previsto da Regolamento dell’Unione Europea.