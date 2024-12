Previsioni Meteo dell’11 Dicembre 2024

AL CENTRO – Al mattino tempo per lo più stabile con nuvolosità alternata a schiarite, salvo possibili piovaschi sui settori costieri sia tirrenici che adriatici. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, non esclusi residui piovaschi sulle coste.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino locali piovaschi lungo i settori tirrenici e possibili anche su coste tra Molise e Puglia settentrionale, soleggiato altrove. Al pomeriggio poche variazioni con dei maggiori disturbi nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo locali piovaschi sui settori costieri. Possibili isolate piogge nella notte sulle Isole Maggiori.