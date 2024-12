Casa Bianca. Blinken annuncia un nuovo pacchetto di armi da 500mln di dollari per Kiev

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di armi per l’Ucraina del valore di 500 milioni di dollari. Lo ha annunciato il 12 dicembre il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

L’annuncio arriva mentre il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden cerca di accelerare l’invio di aiuti militari all’Ucraina prima dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump a gennaio.

“Gli Stati Uniti stanno fornendo un altro importante pacchetto di armi e equipaggiamenti di cui c’è urgente bisogno ai nostri partner ucraini, mentre si difendono dagli attacchi in corso della Russia”.

“Questo ulteriore aiuto, fornito nell’ambito dei precedenti prelievi dalle azioni del Dipartimento della Difesa, è valutato 500 milioni di dollari.”

L’ultimo pacchetto segna la 72a spedizione di aiuti militari statunitensi nell’ambito della Presidential Drawdown Authority (PDA), che consente agli Stati Uniti di trasferire armi dalle scorte esistenti agli alleati in situazioni urgenti.

Il pacchetto comprende munizioni per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS), munizioni di artiglieria da 155 mm e 105 mm, difese aeree, droni, veicoli blindati, sistemi anticarro Javelin e AT-4, armi anticarro e altre attrezzature.

Inoltre, come parte di questo pacchetto, l’Ucraina riceverà veicoli multiuso a ruote HMMWV; veicoli tattici leggeri; equipaggiamento protettivo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN); sistemi anticarro Javelin e AT-4; missili TOW; munizioni per armi leggere; granate e equipaggiamento per l’addestramento, nonché pezzi di ricambio, equipaggiamento ausiliario, assistenza, addestramento e trasporto.

In precedenza, il 12 dicembre, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, aveva annunciato la spedizione di armi durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, senza però specificarne l’importo in dollari.

“Oggi il presidente ha approvato un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina, che fornirà all’azienda ulteriori mezzi di difesa aerea, artiglieria, droni e veicoli blindati”, ha affermato Kirby .

“Forniremo pacchetti aggiuntivi fino alla fine di questa amministrazione”, ha aggiunto.

Due giorni prima, il 10 dicembre, gli Stati Uniti avevano annunciato un prestito di 20 miliardi di dollari all’Ucraina sostenuto da asset russi congelati . Il prestito è il culmine di un accordo del Gruppo dei Sette (G7) per prestare a Kiev un totale di 50 miliardi di dollari, tutti sostenuti dai proventi dei fondi russi congelati.

Il 7 dicembre il Pentagono ha annunciato anche un pacchetto di armi per l’Ucraina del valore di quasi 1 miliardo di dollari .

La Casa Bianca mira a inviare un afflusso di armi su larga scala a Kiev prima del 20 gennaio, quando Trump inizierà ufficialmente il suo mandato. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la leva negoziale dell’Ucraina prima che Trump ritiri gli aiuti statunitensi e faccia pressione su Kiev affinché raggiunga un accordo con Mosca.

Il 12 dicembre Trump ha dichiarato alla rivista Time che la sua amministrazione non “abbandonerà” l’Ucraina , ma utilizzerà gli aiuti degli Stati Uniti per sollecitare una risoluzione negoziata.