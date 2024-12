Manovra 2025. 2mln di euro per il Registro tumori fino al 2027

AgenPress – Arrivano nuove risorse per il registro tumori. L’autorizzazione di spesa è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l’anno 2027. Lo prevede un emendamento, presentato dai deputati M5S e sostenuto anche da FdI, che ha avuto il via libera della commissione Bilancio.

“Pur in un quadro di inaccettabile de-finanziamento del servizio sanitario nazionale da parte del Governo, grazie a un emendamento del M5s alla legge di bilancio, approvato in commissione, abbiamo aumentato di 2 milioni le risorse per il Registro tumori, nato all’epoca proprio grazie a una legge del M5s”, ha scritto in una nota Andrea Quartini, capogruppo del Movimento nella commissione Affari sociali a Montecitorio e coordinatore del Comitato pentastellato salute e inclusione sociale.