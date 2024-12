Manovra 2025. Passa da 1000 a 1.100 euro la detrazione per cani guida non vedenti

AgenPress – Via libera all’aumento di 100 euro, da 1.000 a 1.100 euro, della spesa detraibile per i non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Lo prevede un emendamento riformulato alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera. La modifica, che riformula un emendamento del M5s, consente la detrazione dall’imposta lorda nella misura forfetaria di 1.100 euro.

Fino ad ora la detrazione era di 1.000 e nel limite di spesa di 290.000 euro annui. La misura, che ha un costo di 390 mila euro per il 2026 e 220 mila dal 2027, è coperta con le risorse del fondo per le modifiche parlamentari.