Consiglio europeo. Meloni alla Camera dei Deputati: “Occorre mantenere alta l’attenzione su Gaza”

AgenPress. Occorre mantenere alta l’attenzione su Gaza. Rinnoviamo la nostra richiesta forte per un immediato cessate il fuoco basato sul non più rinviabile rilascio degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas e sulla fornitura di un’assistenza umanitaria adeguata a Gaza.

L’Italia è in prima linea nel sostegno alla popolazione civile palestinese. Abbiamo stanziato 70 milioni per la risposta alla crisi e con l’iniziativa Food for Gaza abbiamo organizzato due voli umanitari per oltre 100 tonnellate di aiuti. Il nostro obiettivo, però, non è solo l’assistenza immediata: il nostro obiettivo in prospettiva è di contribuire alla stabilizzazione e alla ricostruzione materiale e sociale della Striscia e dobbiamo continuare a lavorare per la ripresa di un processo politico credibile. Una pace giusta e sostenibile nella regione potrà raggiungersi soltanto attraverso una soluzione a due Stati che garantisca tanto agli israeliani quanto ai palestinesi sicurezza e mutuo riconoscimento.

Ho incontrato venerdì scorso il Presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, al quale ho garantito il sostegno italiano al processo di riforma di quello che è l’unico interlocutore possibile della Palestina e al quale ho ribadito la convinzione che debba essere l’Europa a giocare il ruolo di protagonista nell’impulso a una soluzione strutturale e definitiva per la questione israelo-palestinese.

Il Presidente Abbas, dal canto suo, ha ringraziato l’Italia, che l’Autorità nazionale palestinese considera una Nazione amica, per la sua postura equilibrata e per il suo impegno in prima linea.