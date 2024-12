Stop ai botti di Capodanno. Proposte di legge Pd e Avs. Provocano molti problemi agli animali domestici e selvatici

AgenPress – “Basta botti, sono uno spettacolo per pochi, un pericolo per molti.

Ogni anno, i botti di Capodanno e i fuochi d'artificio mettono a rischio la sicurezza di persone, animali e ambiente. Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo presentato una pdl nazionale per dire basta ai fuochi; perché come affermato dal Tar, le ordinanze comunali non sono sufficienti.

Due proposte di legge, una del Pd e una di Avs, contro i botti di Capodanno, che mirano a vietarne la vendita, il possesso e l’uso. E’ quanto presentato in conferenza stampa alla Camera dai deputati Francesco Borrelli e Devis Dori di Avs e Patrizia Prestipino del Pd. Con loro Alessandro Caramiello (M5s), che ha garantito il sostegno del Movimento, e Ilaria Innocenti della Lav. Lo scopo è quello di prevenire gli incidenti. Ma non solo. “I botti di Capodanno – ha spiegato Dori – provocano molti problemi agli animali domestici e selvatici. Anche l’ambiente ne soffre per il rilascio di inquinanti che poi inaliamo tutti. Le ordinanze comunali non bastano: una sentenza del Tar della Lombardia ha già stabilito che la materia è di competenza del Parlamento”.

L’obiettivo delle proposte è quello di “vietare i botti che vengono scoppiati per un mero motivo ludico”, è stato spiegato, non quelli usati in contesti professionali, magari per ricorrenze o tradizioni. “Oltre il 95 per cento degli italiani è contrario ai botti – ha detto Prestipino – Penso che sia giunto il momento che la politica dia un segnale”. “Il pericolo non è legato solo ai botti illegali – ha spiegato Innocenti – Non a caso, Belgio e Pesi Bassi li hanno vietati tout court. Ci auguriamo che il Parlamento italiano segua l’esempio. La deregulation è inaccettabile”.