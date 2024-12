Volodymyr Zelensky chiede ai diplomatici ucraini di lottare per l’adesione alla Nato, obiettivo raggiungibile

AgenPress – Volodymyr Zelenskyy ha detto ai diplomatici ucraini che il paese dovrà lottare per convincere gli alleati a consentirgli di aderire alla Nato, ma ha descritto l’obiettivo come “raggiungibile” nella ricerca di garanzie di sicurezza per proteggerlo dalla Russia.

Il presidente russo, Vladimir Putin , ha promesso di portare più “distruzione” in Ucraina dopo un devastante attacco con droni sulla città di Kazan, nella Russia centrale, e ha incontrato il primo ministro slovacco, Robert Fico, in una rara visita di un leader dell’UE e della NATO a Mosca.

Kiev afferma che l’adesione all’alleanza militare transatlantica, o una forma equivalente di garanzia di sicurezza, sarebbe cruciale per qualsiasi piano di pace per garantire che la Russia non attacchi di nuovo. La Nato ha affermato che l’Ucraina vi si unirà un giorno, ma non ha suggerito quando né ha emesso un invito.

“Tutti noi comprendiamo che l’invito dell’Ucraina alla Nato e l’adesione all’alleanza possono essere solo una decisione politica”, ha detto Zelensky aggiungendo che l’obiettivo era “raggiungibile solo se lottiamo per questa decisione a tutti i livelli necessari”.

Il presidente ucraino ha precedentemente suggerito che l’adesione alla NATO potrebbe essere offerta alle parti non occupate dell’Ucraina per porre fine alla “fase calda” della guerra e la scorsa settimana ha affermato dopo 24 ore di incontri con i leader della NATO e dell’UE a Bruxelles che gli impegni europei per difendere l’Ucraina “non sarebbero sufficienti” senza il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Ha descritto la Nato come la “vera garanzia” dell’Ucraina contro Mosca dopo i colloqui di Bruxelles. C’era “una certa volontà politica e comprensione che Putin è pericoloso… e la totale comprensione che non si fermerà in Ucraina”, ha detto.

I commenti di Zelensky ai diplomatici ucraini sulla Nato sono arrivati ​​mentre il presidente russo si impegnava a rispondere all’attacco con un drone avvenuto nel fine settimana, che ha colpito un condominio di lusso a Kazan, a circa 1.000 km (620 miglia) dalla frontiera, sabato.

Non sono state segnalate vittime, ma i video sui social media russi hanno mostrato dei droni colpire un alto edificio in vetro e far esplodere palle di fuoco nell’ultimo di una serie di attacchi aerei sempre più intensi nel corso di un conflitto durato quasi tre anni.

“Chiunque e per quanto cerchi di distruggere, affronterà una distruzione molto più grande e si pentirà di ciò che sta cercando di fare nel nostro Paese”, ha detto Putin durante una riunione governativa trasmessa in televisione domenica.

Putin ha minacciato di colpire il centro di Kiev con un missile balistico ipersonico in risposta agli attacchi ucraini, e Mosca ha definito gli attacchi russi contro gli impianti energetici ucraini, che hanno minacciato di far sprofondare migliaia di case nell’oscurità mentre l’inverno si fa più intenso, attacchi di rappresaglia per Kiev con missili forniti dall’occidente.

I funzionari russi hanno inoltre dichiarato domenica che i droni ucraini hanno colpito un importante deposito di carburante russo per la seconda volta in poco più di una settimana, nell’ambito di un “massiccio” attacco transfrontaliero contro gli impianti di carburante ed energia che Kiev, secondo lui, riforniscono l’esercito di Mosca.