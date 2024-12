AgenPress – Vladimir Putin ha detto che Joe Biden nel 2021, prima quindi dell’invasione russa dell’Ucraina, gli offrì di rinviare l’adesione di Kiev alla Nato. Lo riferisce la Tass.

Rispondendo a una domanda sull’ipotesi di Donald Trump di congelare la guerra in Ucraina a condizione di posticipare l’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica di 10-20 anni, Putin ha dichiarato: “So che il presidente in carica Biden ne ha parlato, non è un segreto, nel 2021. Mi offrì esattamente questo: posticipare l’adesione dell’Ucraina alla Nato di 10-15 anni, perché non era ancora pronta”.

La Russia cerca di far finire il conflitto, non di congelarlo. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Donald Trump per congelare la guerra in Ucraina, Putin ha risposto: “Cerchiamo anche di porre fine al conflitto”.

Gli ucraini stanno “punendo l’Europa” fermando il transito del gas russo sul loro territorio dal 31 dicembre, ha detto ancora Putin aggiungendo che per questo motivo i prezzi del gas nel Vecchio Continente aumenteranno. La Russia è pronta a fornire il suo gas all’Europa attraverso la Polonia, “non dovete far altro che premere il pulsante”.

La Slovacchia è pronta a offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra, e per Mosca va bene.

Nei giorni scorsi il premier slovacco Robert Fico è stato ricevuto al Cremlino. “Si è parlato principalmente di un accordo di pace in Ucraina”, ha commentato Putin.

La Russia è pronta a fornire gas attraverso l’Ucraina a chiunque, ma è impossibile alle condizioni di Kiev.