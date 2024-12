Usa. Biden ordina al Pentagono di “continuare l’aumento” delle consegne di armi all’Ucraina dopo l’attacco di Natale della Russia

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato al Pentagono di “continuare l’aumento” delle consegne di armi all’Ucraina in risposta all’attacco di massa della Russia al Paese il giorno di Natale.

La Russia ha lanciato 78 missili e 106 droni il 25 dicembre, colpendo diverse città e causando danni. Kharkiv ha sopportato un “fuoco massiccio” da missili balistici, lasciando sei feriti, secondo le autorità locali.

La città nordorientale di Kharkiv è stata tra le più colpite, sottoposta a “un massiccio fuoco” di missili balistici, secondo le autorità locali. Almeno sei persone sono rimaste ferite, ha affermato il governatore Oleh Syniehubov.

Sono state segnalate esplosioni anche a Dnipro, Kremenchuk, Kryvyi Rih e nella città occidentale di Ivano-Frankivsk.

La Russia ha lanciato 78 missili e 106 droni, ha affermato l’Aeronautica Militare . L’Ucraina ha abbattuto 55 missili da crociera Kh-101/Kh-55/Kalibr e quattro missili Kh-59/Kh-69, oltre a 54 droni tipo Shahed e altri tipi di droni, secondo il rapporto . Altri 52 droni sono stati “persi”.

“Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per essere preparato. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta consapevole non solo degli obiettivi, ma anche di ora e data”, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky .

Biden ha condannato gli attacchi e ha promesso di continuare a sostenere l’Ucraina finché non avrà sconfitto l’aggressione russa.

“Il popolo ucraino merita di vivere in pace e sicurezza”. Ha aggiunto che negli ultimi mesi sono già stati inviati in Ucraina centinaia di missili di difesa aerea e che ulteriori consegne sono in corso.

Biden ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a rafforzare le difese dell’Ucraina. “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare instancabilmente per rafforzare la posizione dell’Ucraina nella sua difesa contro le forze russe”.

Gli attacchi del 25 dicembre hanno causato danni ingenti , provocando blackout di emergenza in diverse regioni dell’Ucraina.

La più grande compagnia energetica privata dell’Ucraina, DTEK , ha confermato che gli scioperi russi hanno danneggiato gravemente le apparecchiature delle centrali termoelettriche, anche se l’ubicazione non è stata rivelata.

Anche Keith Kellogg, nominato inviato di pace in Ucraina dal presidente eletto Donald Trump, ha criticato l’attacco, definendo il Natale un “momento di pace”.