Arresto Cecilia Sala in Iran. Tajani: è in buona salute, chiedo il massimo riserbo. Usigrai: il regime di Teheran la liberi

AgenPress – Cecilia Sala, detenuta in Iran, “è in buona salute. Vedremo quali sono i capi di imputazione. Il governo sta lavorando con la massima discrezione per cercare di riportarla in Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews24.

Tajani raccomanda di “attenersi alla massima riservatezza” sulla vicenda di Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran. “Stiamo lavorando con il ministero degli Esteri, la nostra ambasciata a Teheran, il nostro consolato, con la presidenza del Consiglio”, ha aggiunto sottolineando che la presidente Giorgia Meloni “è informata”.

In una nota dell’Usigrai chiede che “il regime di Teheran” liberi “Cecilia Sala; è solo una giornalista che fa il suo lavoro con dedizione e passione. Ogni altra ragione per trattenere in carcere la nostra collega è solo un modo per intimidire chi liberamente fa informazione. Chiediamo al governo italiano il massimo impegno per l’immediato rientro in Italia di Cecilia Sala”.