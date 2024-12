Il Segretario del NAMLCFTC degli EAU e la Guardia di Finanza stringono una partnership per combattere i crimini finanziari e tributari

AgenPress. Con lo scopo di compiere un significativo passo avanti verso il rafforzamento della cooperazione internazionale per la salvaguardia dell’integrità del sistema finanziario globale, il Segretariato Generale degli Emirati Arabi Uniti del Comitato Nazionale Antiriciclaggio e per la Lotta al Finanziamento del Terrorismo e al Finanziamento delle Organizzazioni Illecite (GS-NAMLCFTC) e la Guardia di Finanza italiana hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) che segna l’inizio di una importante partnership strategica nella lotta alle minacce emergenti della criminalità finanziaria. Promuovendo sforzi coordinati, questo accordo facilita lo scambio di competenze e di best practice tra le agenzie di law enforcement e le autorità antiriciclaggio, per contrastare efficacemente minacce chiave come il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.

Il MOU è stato firmato da Sua Eccellenza Hamid Saif Al Zaabi, Segretario Generale e Vicepresidente del Comitato Nazionale degli Emirati Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (AMLCFT), e dal Generale di Corpo d’Armata Leandro Cuzzocrea, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza.

S.E. Al Zaabi ha sottolineato che il MoU fa parte di una partnership continuativa e produttiva tra gli EAU e l’Italia, affermando che: “La firma di questo MOU rappresenta un passo fondamentale nel rafforzamento delle relazioni tra gli EAU e l’Italia nel campo della prevenzione dei crimini tributari. Insieme, attraverso questo Memorandum d’Intesa, intendiamo fissare un punto di riferimento globale per la cooperazione internazionale, assicurando che i sistemi finanziari siano salvaguardati da attività illecite e che i responsabili siano assicurati alla giustizia. La forte cooperazione bilaterale tra gli EAU e la Repubblica Italiana in materia di AML/CFT ha portato all’arresto e all’estradizione di criminali di alto profilo e al sequestro di ingenti patrimoni illeciti. Con la firma di questo MoU stiamo inviando un chiaro messaggio ai criminali: proteggeremo senza sosta le nostre società ed economie dall’impatto distruttivo delle loro azioni”.

Il Gen. C.A. Leandro Cuzzocrea ha voluto sottolineare: “Il Comitato Nazionale di Contrasto al Riciclaggio, al Finanziamento del Terrorismo e delle Organizzazioni illegali degli Emirati Arabi Uniti è per la Guardia di Finanza un interlocutore istituzionale di primo piano. Sono certo che il protocollo appena sottoscritto consentirà di collaborare attivamente nei diversi settori di comune interesse, rafforzando l’impegno comune nell’affrontare le sfide a tutela della legalità e della sicurezza dei rispettivi Paesi”.

La firma del MOU è avvenuta a conclusione dell’anno di celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Per celebrare questa occasione speciale, l’Orchestra della Guardia di Finanza si è esibita in un memorabile concerto, con una selezione di capolavori della musica classica, sul Palco del “Villaggio Italia” allestito per la tappa della’“Amerigo Vespucci World Tour” ad Abu Dhabi.

Informazioni sul Segreteriato Generale del Comitato Nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (GS-NAMLCFTC):

Il Segretariato Generale è l’organo esecutivo del NAMLCFTC. Le sue funzioni principali comprendono la vigilanza sulla compliance, agevolare il coordinamento e rafforzare gli sforzi nazionali e internazionali per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento delle organizzazioni illegali.

Il Comitato Nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (NAMLCFTC) è stato istituito nel 2002 ai sensi del decreto legge federale n. (20) del 2018. Il Comitato è il principale responsabile delle politiche degli Emirati Arabi Uniti per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e la relativa proliferazione. Il NAMLCFTC è responsabile dello sviluppo della Strategia nazionale per l’AML/CFT/CFP, della proposta di regolamenti, della valutazione dei rischi, dell’identificazione dei Paesi ad alto rischio e della garanzia di conformità delle istituzioni finanziarie e di altri settori. Il Comitato facilita inoltre lo scambio di informazioni, valuta l’efficacia della regolamentazione e rappresenta gli EAU nei forum internazionali sull’AML/CTF. Il Comitato lavora a stretto contatto con il Comitato Supremo per la supervisione dell’attuazione della strategia nazionale, presieduto da S.A. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, per allineare il quadro giuridico degli EAU agli standard internazionali.