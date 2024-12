Cremlino. Putin firma la legge che esclude i talebani dall’elenco delle organizzazioni terroristiche

AgenPress – Vladimir Putin ha firmato una legge che consente di escludere i talebani dall’elenco delle organizzazioni terroristiche vietate in Russia. Lo riferisce l’agenzia Interfax. “Il divieto di operare di un’organizzazione presente nell’elenco federale di quelle designate come terroristiche in conformità con la legislazione russa, può essere sospeso da un’ordinanza di un tribunale, come richiesto dal procuratore generale o dal suo vice”.

Questo può avvenire, secondo quanto prevede la nuova norma, quando si sia in presenza di “informazioni fattuali che dimostrino che l’organizzazione stessa ha smesso di condurre propaganda e di giustificare e sostenere il terrorismo dopo essere stata inclusa nell’elenco”.