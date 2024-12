Manovra. Ok del Senato alla fiducia, è legge. Boccia (PD): la democrazia parlamentare non c’è più. In due anni 77 voti di fiducia

AgenPress – Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia chiesta dal governo sulla manovra. La legge di bilancio con il sì definitivo del Parlamento è diventa legge.

“Se alla democrazia parlamentare si toglie la legge di Bilancio, la democrazia parlamentare non c’è più. Dopo queste operazioni, il Parlamento c’è, ma la dignità del Parlamento non c’è più”, ha detto il capogruppo del Pd Francesco Boccia in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Manovra. Sul quadro macroeconomico, Boccia ha affermato: “senza il Pnrr, saremmo in recessione”.

“Noi vogliamo un’Italia sempre più europea, e la costruiremo. Con una chiara presenza dello Stato nelle infrastrutture primarie. Ma voi state regalando le infrastrutture ai privati, a partire da Elon Musk. Non provate vergogna ad affidare una parte del Pnrr a Starlink? I colleghi della maggioranza sono nervosi perché hanno assistito alle dimissioni di un relatore. Hanno dovuto assistere al disastro dello scambio tra Autonomia e Premierato. Il ministro Calderoli si fermi, altrimenti ci penseranno gli italiani. Cosa ci resta – ha concluso – di questi due anni? 77 voti di fiducia, le fratture sociali, la mototerapia e la promozione delle manifestazioni in abiti storici”.