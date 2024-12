Egitto. Mar Rosso: due turisti italiani attaccati da uno squalo uno è morto, l’altro ferito

AgenPress. Due turisti italiani sono stati attaccati da uno squalo, uno è morto e un altro è rimasto ferito nell’attacco avvenuto nel Mar Rosso, al largo delle coste egiziane nella zona di Marsa Alam – si legge in una nota del ministero egiziano.

La zona è stata transennata e per i prossimi due giorni sarà vietata la balneazione. Il ministero ha chiarito che l’incidente è avvenuto in acque profonde, fuori dalla zona balneabile.

La costa del Mar Rosso è un’area turistica importante per l’economia egiziana. In quest’area marina non è rara la comparsa degli squali.