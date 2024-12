Rapporto Israele. Adolescenti violentati dai terroristi di Hamas e costretti compiere atti sessuali. Ostaggi torturati e lasciati morire di fame

AgenPress – Secondo i nuovi dettagli contenuti in un rapporto del Ministero della Salute che sarà presentato alle Nazioni Unite, l’anno scorso, mentre erano prigionieri a Gaza, due adolescenti israeliani sono stati costretti a compiere atti sessuali l’uno sull’altro e i loro rapitori hanno abusato sessualmente di loro.

La testimonianza e molti altri dettagli schiaccianti sono inclusi in un rapporto che cataloga l’angoscia fisica, sessuale e mentale a cui sono stati sottoposti gli ex rapiti, alcuni dei quali bambini, e gli effetti duraturi che hanno avuto su di loro.

Sarà presentato questa settimana ad Alice Edwards, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Basato sulle testimonianze degli ostaggi rilasciati in base all’accordo del novembre 2023 e di coloro che sono stati salvati dalle forze israeliane, il rapporto descrive nel dettaglio come sono stati bruciati e picchiati, affamati e umiliati, e come gli abusi hanno avuto ripercussioni sulla loro salute mentale e fisica anche molto tempo dopo la loro liberazione.

Si tratta del primo rapporto ufficiale del Ministero della Salute sulle esperienze degli ostaggi.

Per proteggere l’identità degli ostaggi, non sono stati inclusi i loro nomi, età e stato civile, nonché il sesso nel caso di minori.

Secondo il rapporto, i terroristi hanno costretto due minorenni a compiere atti sessuali l’uno sull’altro e li hanno costretti a spogliarsi davanti a loro, hanno toccato le loro parti intime e hanno frustato i loro genitali.

Gli stessi due ex ostaggi hanno anche riferito di essere stati “tenuti legati e picchiati durante la prigionia. Sono stati trovati segni di legatura, cicatrici e segni compatibili con un trauma”.

“Inoltre, due bambini piccoli presentavano segni di bruciature sugli arti inferiori”, aggiunge il rapporto. “Un bambino ha affermato che le bruciature erano il risultato di una marchiatura deliberata con un oggetto riscaldato. Sia il bambino che gli adulti che erano con lui in cattività hanno descritto l’incidente come un evento di marchiatura intenzionale, non un incidente. È stato descritto come un’esperienza estremamente traumatica”.

Il rapporto afferma che alcuni ostaggi sono stati tenuti per giorni al buio, con mani e piedi legati, e hanno ricevuto poco cibo e acqua. Sono stati picchiati su tutto il corpo e ad alcuni sono stati strappati i capelli.

“Uno degli ostaggi restituiti ha descritto di essere stato aggredito sessualmente sotto la minaccia di una pistola da un terrorista di Hamas”, si legge nel rapporto. “In diverse occasioni, i rapitori hanno costretto donne di tutte le età a spogliarsi mentre altri, compresi i rapitori, guardavano. Alcune donne hanno riferito di essere state aggredite sessualmente dai rapitori. Inoltre, alcune donne hanno riferito di essere state legate a letti mentre i loro rapitori le fissavano”.

Il 7 ottobre 2023, durante l’attacco guidato da Hamas nel sud di Israele, in cui morirono 1.200 persone, furono rapiti in totale 251 ostaggi.

Novantasei di loro rimangono a Gaza, compresi i corpi di almeno 34 morti confermati dall’IDF. Hamas ha rilasciato 105 civili durante una tregua di una settimana a fine novembre, e quattro ostaggi sono stati rilasciati prima di allora. Otto ostaggi sono stati salvati vivi dalle truppe, e sono stati recuperati anche i corpi di 38 ostaggi, compresi tre uccisi per errore dall’esercito israeliano mentre cercavano di sfuggire ai loro rapitori.

Gli ostaggi rilasciati hanno riferito alle autorità di essere stati deliberatamente separati dagli altri membri della famiglia che erano stati trattenuti. In un caso, una donna è stata tenuta in completo isolamento, al buio, legata, ricevendo pochissima acqua e cibo e senza ricevere cure per le ferite.

“Agli ostaggi è stato negato il trattamento medico per le ferite gravi causate il 7 ottobre e successivamente, oltre che per le condizioni croniche non curate”, si legge nel documento. “Fratture, ferite da schegge e ustioni sono state curate in modo inadeguato, portando a complicazioni che hanno richiesto ulteriori interventi chirurgici, che avrebbero potuto essere prevenuti con cure adeguate.

“I rapitori torturavano anche i feriti eseguendo procedure dolorose senza anestesia. Molti ostaggi soffrivano anche di condizioni croniche non curate (ad esempio, insufficienza cardiaca, diabete, ipotiroidismo), che portavano a un grave deterioramento medico a breve termine. In un caso un ostaggio è morto per complicazioni mediche non curate”, continua.

I prigionieri, compresi i bambini, sono stati costretti a guardare i video delle atrocità del 7 ottobre. Molti dei terroristi che hanno preso parte all’attacco lo hanno filmato, compresi atti estremi di crudeltà.

Nel frattempo, gli uomini “hanno subito gravi abusi fisici, tra cui continua fame, percosse, ustioni con ferro zincato (marchiatura), tirate di capelli, confinamento in stanze chiuse con una quantità limitata di cibo e acqua, isolamento con mani e piedi legati e divieto di accesso al bagno, cosa che li ha costretti a defecare su se stessi”.

Il rapporto afferma che la prigionia “era progettata per torturare psicologicamente gli ostaggi, spezzare il loro morale e renderli più facili da controllare. Il loro periodo di prigionia è stato segnato da un trauma intenso: separazione familiare, immobilizzazione, trasferimenti arbitrari e frequenti ed esposizione a ulteriore violenza”.

Alcuni prigionieri, si legge nel documento, “hanno assistito all’uccisione di altri prigionieri, il che ha accresciuto ulteriormente il loro senso di impotenza e disperazione.

“Durante la prigionia, gli ostaggi erano spesso sottoposti a isolamento, scarsa igiene, grave negligenza medica, mancanza di sonno, fame, abusi sessuali, violenza, minacce e lavaggio del cervello attraverso media progettati per spezzare il loro spirito e renderli sottomessi”.

Secondo il rapporto, “circa la metà degli ostaggi restituiti ha descritto di essere stati deliberatamente lasciati morire di fame durante la prigionia. Hanno ricevuto una dieta povera, che spesso ha portato a una fame che è peggiorata nel tempo. Oltre a un’alimentazione inadeguata, sono stati tenuti in spazi bui, aumentando il rischio di carenza di vitamina D”.

Gli ostaggi adulti hanno perso in media dagli 8 ai 15 chilogrammi, ovvero dal 10 al 17 percento del loro peso corporeo originale, mentre tra i bambini prigionieri si è registrata una perdita media del 10% del peso corporeo, anche se in un caso estremo una ragazza ha perso fino al 18% del suo peso.

Il rapporto afferma che, all’avvicinarsi dell’accordo di cessate il fuoco dell’anno scorso, i rapitori hanno dato agli ostaggi più cibo e hanno fornito loro vestiti puliti, apparentemente nel tentativo di presentare le loro condizioni come migliori di quanto non fossero in realtà.

“Coloro che hanno ricevuto cibo in eccesso prima di tornare in Israele erano a rischio di sindrome da rialimentazione e squilibri elettrolitici come ipopotassiemia, ipomagnesemia e ipofosfatemia, in particolare tra gli ostaggi anziani. Nei casi con background medici complessi, questi disturbi elettrolitici possono essere pericolosi per la vita”, afferma il rapporto.