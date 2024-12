Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. Tornano a casa 189 soldati, tra questi difensori di Azovstal e Mariupol

AgenPress – L’Ucraina è riuscita a riportare indietro 189 ucraini dalla prigionia russa, tra cui membri dell’esercito e due civili, ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky.

Il Quartier generale di coordinamento ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra ( POW ) lo ha definito uno dei più grandi scambi di prigionieri dall’inizio della guerra su vasta scala nel 2022.

“Il ritorno del nostro popolo dalla prigionia russa è sempre una buona notizia per ognuno di noi. E oggi è uno di quei giorni: il nostro team è riuscito a riportare a casa 189 ucraini. Si tratta di militari, difensori di Azovstal e Mariupol, della centrale nucleare di Chornobyl, dell’isola di Zmeinyi, provenienti da diverse aree di prima linea. Tra loro ci sono soldati, sergenti e ufficiali. Sono membri della Guardia nazionale, tra cui Azov, guardie di frontiera, ufficiali antiterrorismo, soldati della Marina e delle Forze armate. E anche due civili che sono stati catturati a Mariupol. Ognuno di loro ha familiari e amici che li aspettano a casa. Ed è una gioia che siamo riusciti a riportarli indietro. Oggi, altre 189 famiglie sono felici”, ha detto Zelensky.

Ha inoltre ringraziato i partner, in particolare gli Emirati Arabi Uniti, e tutti coloro che stanno aiutando a rimpatriare i cittadini ucraini.

“Stiamo lavorando per liberare tutti dalla prigionia russa. Questo è il nostro obiettivo. Non dimentichiamo nessuno. Sono grato al team che sta facendo di tutto per garantire il ritorno della nostra gente. Sono grato a tutti i partner, compresi gli Emirati Arabi Uniti, che ci aiutano in questo”, ha detto Zelensky.

Tra i prigionieri liberati c’erano soldati che difendevano Azovstal e Mariupol, la centrale nucleare di Chornobyl, l’Isola dei serpenti e altre sezioni del fronte.

Tra i rilasciati, secondo il quartier generale, ci sono ottantasette membri delle Forze armate, 43 membri della Guardia nazionale, 33 guardie di frontiera e 24 marinai. Anche i combattenti dell’Azov sono stati liberati durante l’ultimo scambio.

Al 30 dicembre, l’Ucraina ha liberato 3.956 persone dalla prigionia russa dall’inizio della guerra su vasta scala, tra cui 1.358 che sono state rilasciate quest’anno. Alcuni dei prigionieri liberati sono stati trattenuti dalla Russia per più di due anni e mezzo e soffrono di malattie croniche e ferite, ha affermato il quartier generale.

Allo stesso tempo, 150 militari russi sono stati liberati dalla prigionia ucraina come parte dello scambio, ha affermato il Ministero della Difesa russo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno contribuito a mediare lo scambio di prigionieri, secondo Mosca.

L’Ucraina e la Russia hanno effettuato numerosi scambi di prigionieri durante la guerra su vasta scala con la mediazione di un paese terzo. Lo scambio precedente è avvenuto a metà ottobre, con ciascuna parte che ha riportato indietro 95 prigionieri .

All’inizio di dicembre, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha affermato di aver contattato l’Ucraina e la Russia proponendo una tregua di Natale e uno scambio di prigionieri, una proposta che, a suo dire, Kiev ha respinto.

L’ufficio presidenziale ucraino ha risposto che si sta valutando un importante scambio di prigionieri entro la fine dell’anno, ma ha negato qualsiasi contatto tra Kiev e Budapest sulla questione.