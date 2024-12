Covid. 31 dicembre 2019, inizio della pandemia. Oggi l’OMS chiede alla Cina di condividere i dati sulle origini del virus

“Continuiamo a chiedere alla Cina di condividere dati e accesso in modo da poter comprendere le origini del Covid-19. Questo è un imperativo morale e scientifico”.

Il Covid-19 ha ucciso più di sette milioni di persone, ha distrutto le economie e paralizzato i sistemi sanitari.

“Senza trasparenza, condivisione e cooperazione tra i paesi, il mondo non può prevenire e prepararsi adeguatamente a future epidemie e pandemie”, ha affermato l’OMS.

Martedì Pechino ha rilasciato una dura risposta ai commenti, affermando di aver condiviso le informazioni sul Covid “senza nascondere nulla”.

“Cinque anni fa la Cina ha immediatamente condiviso le informazioni sull’epidemia e la sequenza genetica virale con l’OMS e la comunità internazionale. Senza nascondere nulla, abbiamo condiviso la nostra esperienza di prevenzione, controllo e trattamento, dando un enorme contributo al lavoro di lotta alla pandemia della comunità internazionale”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning.

Esattamente 5 anni fa, il 31 dicembre 2019, la Cina comunicava all’Organizzazione mondiale della sanità la diffusione di un “cluster” di polmoniti atipiche di origine virale nella città di Wuhan, metropoli da 11 milioni di abitanti e capoluogo della provincia di Hubei.

La malattia si presentava con sintomi inediti e non corrispondeva a nessun virus noto fino a quel momento. Per contenere la diffusione del contagio, il primo gennaio 2020 il mercato venne chiuso dalle autorità locali. A pochi giorni dall’annuncio del focolaio, i ricercatori cinesi riuscirono a individuare e depositare nel database internazionale virological.org la sequenza genetica dell’RNA virale del nuovo coronavirus.

“Nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi, il Covid-19 ha iniziato a plasmare le nostre vite e il nostro mondo”, ha affermato l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite.

“Mentre celebriamo questa pietra miliare, prendiamoci un momento per onorare le vite cambiate e perse, riconoscere coloro che soffrono di Covid-19 e Long Covid , esprimere gratitudine agli operatori sanitari che hanno sacrificato così tanto per prendersi cura di noi e impegnarci a imparare dal Covid-19 per costruire un domani più sano”.

All’inizio di questo mese, il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affrontato la questione se il mondo fosse meglio preparato alla prossima pandemia rispetto a quella del Covid-19. “La risposta è sì e no”, ha detto in conferenza stampa.

“Se la prossima pandemia si verificasse oggi, il mondo si troverebbe ancora ad affrontare alcune delle stesse debolezze e vulnerabilità che hanno dato origine al Covid-19 cinque anni fa.

“Ma il mondo ha anche imparato molte delle dolorose lezioni che la pandemia ci ha insegnato e ha adottato misure significative per rafforzare le sue difese contro future epidemie e pandemie”.

Nel mese di dicembre 2021, spaventati dalla devastazione causata dal Covid, i paesi hanno deciso di iniziare a redigere un accordo sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia.

I 194 stati membri dell’OMS che stanno negoziando il trattato hanno concordato sulla maggior parte dei suoi contenuti, ma sono ancora bloccati sugli aspetti pratici.

Una faglia fondamentale si trova tra i paesi occidentali con importanti settori dell’industria farmaceutica e i paesi più poveri, timorosi di essere messi da parte quando scoppierà la prossima pandemia.

Sebbene le questioni in sospeso siano poche, esse includono il cuore dell’accordo: l’obbligo di condividere rapidamente i patogeni emergenti e quindi i benefici derivanti dalla lotta alla pandemia, come i vaccini. La scadenza per i negoziati è maggio 2025.