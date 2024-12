Mosca. Lavrov: siamo contro le forze occidentali di mantenimento della pace nell’Ucraina del dopoguerra

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che Mosca si opporrà all’invio di forze di mantenimento della pace occidentali in Ucraina come parte di un eventuale accordo per porre fine al conflitto che dura da quasi tre anni.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro polacco Donald Tusk hanno lanciato all’inizio di questo mese l’idea di inviare truppe straniere per far rispettare un potenziale accordo di pace tra Russia e Ucraina.

In un’intervista pubblicata lunedì dal Ministero degli Esteri russo, Lavrov ha dichiarato all’agenzia di stampa statale TASS che Mosca si oppone a questa idea, così come ad altre proposte dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

“Non siamo soddisfatti delle proposte avanzate dai rappresentanti del presidente eletto di posticipare di 20 anni l’adesione dell’Ucraina alla NATO e di inviare in Ucraina un contingente di mantenimento della pace composto da ‘forze britanniche ed europee'”, ha affermato Lavrov, citato da fonti ufficiali.

Il Cremlino ha già dichiarato in precedenza che è “troppo presto per parlare di forze di peacekeeping”.

Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio, ha dichiarato che sarà in grado di raggiungere un accordo di pace entro sole 24 ore dalla sua nomina a presidente.

Non ha ancora proposto un piano concreto, ma i membri del suo team hanno avanzato varie idee, tra cui l’invio di truppe europee per monitorare un eventuale cessate il fuoco lungo la linea del fronte lunga 1.000 chilometri (620 miglia) e un lungo rinvio delle ambizioni di Kiev di entrare nella NATO.

Sia il presidente russo che quello ucraino hanno escluso colloqui diretti tra loro e le posizioni a Kiev e Mosca sembrano molto distanti su quali sarebbero i termini accettabili per un accordo di pace.

In precedenza Putin aveva chiesto all’Ucraina di ritirare le sue truppe da quattro regioni orientali e meridionali che la Russia sostiene di aver annesso, mentre Kiev ha ripetutamente escluso di cedere territorio a Mosca in cambio della pace.