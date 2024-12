Xi Jinping e Putin si scambiano gli auguri per il nuovo anno

AgenPress. Il presidente cinese Xi Jinping ha scambiato gli auguri di Capodanno con il suo omologo russo, Vladimir Putin.

A nome del governo e del popolo cinese, Xi ha espresso sincere congratulazioni e i migliori auguri a Putin e al popolo russo. Xi ha affermato che il 2024 segna il 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Russia, una nuova pietra miliare significativa nelle relazioni bilaterali.

Cina e Russia procedono sempre mano nella mano lungo la giusta strada della non contrapposizione e del non prendere di mira terze parti, ha affermato Xi.

La fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico tra le due parti hanno raggiunto livelli più elevati sotto la guida strategica dei due leader, ha aggiunto.

La Cina e la Russia si sostengono a vicenda anche in qualità di presidenti del BRICS e della Shanghai Cooperation Organization (SCO), contribuendo in modo significativo alla solidarietà e alla cooperazione tra i Paesi del Sud del mondo, ha aggiunto.

Xi ha inoltre espresso fiducia nel fatto che la cooperazione tra Cina e Russia in vari settori continuerà a creare nuove opportunità di crescita.

Da parte sua, Putin ha rivolto a Xi i suoi più sentiti auguri di buon anno augurando al popolo cinese felicità e buona salute.

Ha sottolineato che nel 2024 i due Paesi celebreranno congiuntamente il 75° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e il 75° anniversario dei loro legami bilaterali.

La cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i due Paesi in settori quali economia, commercio, energia, trasporti, scienza e tecnologia sta procedendo in modo ordinato e il lancio con successo degli Anni della cultura Russia-Cina ha creato maggiori opportunità per ampliare gli scambi tra i popoli, ha affermato.