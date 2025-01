Catania. Dimentica la figlia di 4 anni nell’area di servizio. Denunciata per abbandono di minore. Guidava anche senza patente

AgenPress – Una donna catanese di 28 anni ha dimenticato la figlioletta di soli 4 anni in un’area di servizio nei pressi della tangenziale di Catania, ripartendo senza di lei.

Dopo circa un’ora ha fatto ritorno alla stazione di rifornimento per cercare la figlia che, in quel momento, si trovava ancora a bordo della volante per essere intrattenuta dai poliziotti, i quali hanno da subito avviato le prime ricerche, controllando tutte le auto in sosta in quel momento nel parcheggio della stazione di servizio per capire se fosse ancora in zona, insieme alle persone presenti nel bar, senza però riuscire a trovare la madre. I dipendenti dell’attività di ristorazione hanno riferito di aver visto, alcuni minuti prima, una donna che era entrata da sola per pagare dopo il rifornimento, senza essere accompagnata dalla bambina.

Alle richieste di chiarimenti, la donna ha riferito agli agenti di essersi recata alla stazione di rifornimento per fare benzina e di essersi accorta dell’assenza della figlia solo quando, giunta in centro, non aveva visto più la bimba seduta nel sedile posteriore dell’auto. Inevitabile, a questo punto, la denuncia per abbandono di minore, considerato che la signora non ha adottato alcuna cautela per vigilare sulla figlia.

La donna, inoltre, si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente e l’auto era pure stata sottoposta a fermo amministrativo pochi giorni prima, poiché la 28enne era già stata fermata mentre guidava senza il necessario documento della Motorizzazione.