Hamas pubblica un video di un ostaggio tenuto a Gaza

AgenPress. Hamas ha diffuso oggi un video di una delle persone rapite il 7 ottobre 2023 durante l’attacco dei militanti del movimento islamista palestinese, infiltratisi dalla Striscia di Gaza nel sud di Israele.

Il video, della durata di circa 3 minuti e di cui non è possibile verificare la data di registrazione, mostra una giovane donna che parla in ebraico e chiede al governo israeliano di agire per il suo rilascio.

La famiglia della 19enne ostaggio israeliana Liri Albagh ha consentito la diffusione degli screenshot del video, ha annunciato il Families Forum, la principale associazione dei parenti degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza.

“Facciamo appello al primo ministro, ai leader mondiali e a tutti coloro che prendono decisioni: è tempo di prendere decisioni come se fossero presenti i propri figli”, ha affermato la famiglia Albagh in una nota.

La giovane donna è stata rapita mentre prestava servizio militare nella base di Nahal Oz, nel sud di Israele, insieme ad altre sei donne soldato, cinque delle quali sono ancora tenute prigioniere.

Il Forum delle Famiglie ha affermato in un comunicato che questo segno di vita è “una prova chiara e innegabile dell’urgente necessità di riportare gli ostaggi nelle loro case”.