Slovacchia. Proteste contro il filo-putiniano Fico: “Vai a Mosca”, “Non siamo uno straccio russo”, “Noi siamo l’Europa”

AgenPress – Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Bratislava per protestare contro le politiche filo-russe del primo ministro slovacco Robert Fico, ha riportato il notiziario slovacco Aktuality.

Le dimostrazioni sono iniziate meno di due settimane dopo che Fico ha visitato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca , e solo pochi giorni dopo che l’Ucraina ha interrotto il flusso di gas russo verso l’Europa attraverso il suo territorio. Fico ha criticato duramente Kiev per aver interrotto il transito del gas , minacciando di tagliare le forniture di energia all’Ucraina e di porre fine agli aiuti ai rifugiati ucraini nel mezzo della guerra su vasta scala in corso.

Attenzione Slovacchia, l’occupazione è iniziata, questo è stato anche uno degli slogan degli organizzatori della protesta, che venerdì ha portato in piazza diverse migliaia di persone. Nonostante il tempo gelido nella capitale, sono venuti a manifestare il loro disappunto per le azioni del primo ministro Robert Fico, che riguardano soprattutto la politica estera.

Circa 4.000 cittadini hanno ricevuto dagli organizzatori le grafiche del pittore accademico Rudolf Sikora. Se da una parte c’era il “tradimento”, dall’altra c’era lo slogan “noi siamo l’Europa”, “Non siamo la Russia”.

Durante la protesta i partecipanti hanno sventolato non solo la bandiera della Repubblica Slovacca, ma anche quella dell’Unione Europea. Anche l’inno europeo ha avuto il suo spazio, mentre gli organizzatori hanno sottolineato che questo inno è anche il nostro.

Lucia Štasselová ha ricordato l’occupazione del 1968 e la persecuzione della sua famiglia. “Non permetterò che questo paese cada sotto l’influenza politica russa. È l’infinita audacia del nostro primo ministro”, ha gridato Štasselová, dicendo che il mondo russo sta seminando distruzione in tutto il mondo.

“Non siamo uno straccio russo”, hanno detto gli oratori al governo di Robert Fico, affermando che vogliono consegnare la Slovacchia alla Russia. “Non siamo la Russia”, hanno cantato gli organizzatori e la folla.

Una delle organizzatrici, Viera Dubačová, durante il suo discorso ha parlato dell’importanza della Slovacchia in Europa. “Anche noi siamo l’Europa”, ha gridato, suscitando cori entusiasti da parte del pubblico presente. “La Russia è uno Stato in guerra”, ha gridato una donna slovacca che lavora in Ucraina.

Il pittore Sikora ha invece sottolineato la necessità che il settore civile si unisca all’opposizione. “Non si tratta di politicizzazione”, ha sottolineato, sottolineando che è fondamentale che le associazioni civiche e gli attivisti si uniscano. “Chiedo a voi politici dell’opposizione, di riunirvi in ​​modo sensato”, ha sottolineato, sottolineando che è essenziale unirsi contro il male.

“Fico, vai a Mosca, lascia la Slovacchia in pace”, si leggerebbe su uno striscione.

L’artista slovacco Rudolf Sikora, uno degli oratori principali della protesta, ha invitato i partiti di opposizione a unirsi agli attivisti e alle associazioni civili contro la minaccia dell’influenza russa.

“Vi prego, politici dell’opposizione, unitevi con buonsenso”, ha affermato.

Fico, un populista filo-russo, ha vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia nel settembre 2023. È la sua quarta volta alla guida del governo slovacco.

Prima del ritorno al potere di Fico, la Slovacchia era stata una convinta sostenitrice dell’Ucraina. Fu il primo paese a inviare jet da combattimento a Kiev dopo l’invasione su vasta scala e un affidabile fornitore di aiuti militari.

Il governo di Fico ha avviato una netta inversione di rotta politica, bloccando le consegne di armi all’Ucraina e adottando una retorica che accusa l’Occidente della guerra della Russia. Fico ha anche stretti legami con il Primo Ministro ungherese Viktor Orban , un altro leader populista dell’Europa centrale con atteggiamenti amichevoli verso Putin.

Le tensioni tra Bratislava e Kiev sono aumentate a causa della decisione del presidente Volodymyr Zelensky di lasciare che l’accordo prebellico sul transito del gas russo attraverso l’Ucraina scadesse senza essere rinnovato il 31 dicembre 2024.

L’Ucraina ha rescisso l’accordo di transito il 1° gennaio, dopo aver ripetutamente avvertito che non avrebbe rinnovato il transito del gas per evitare di finanziare la macchina da guerra russa.

Per rappresaglia, il 2 gennaio Fico ha minacciato di ridurre gli aiuti ai rifugiati ucraini che vivono in Slovacchia. Ha anche minacciato di tagliare la fornitura di elettricità a Kiev.