Roma, Mollicone (FDI): “Bene zona rossa alla stazione Termini e Esquilino”

EVITARE TRAVASO STRADE LIMITROFE DI SENZA FISSA DIMORA E SPACCIATORI

AgenPress. “Bene la scelta del Viminale di istituire una Zona Rossa nei quadranti più sensibili della città di Roma come l’area della stazione Termini e del Rione Esquilino.

L’alta affluenza di pellegrini per il Giubileo – già evidente in questi primi giorni del 2025 – necessita di una stato di sicurezza elevato soprattutto nelle aree in cui il flusso è maggiore. Auspico, in questo senso, che si faccia attenzione ad evitare un travaso dei senza fissa dimora e spacciatori – presenti all’interno dell’area delimitata dal Daspo urbano – nelle strade limitrofe.

Dobbiamo continuare a lavorare per una soluzione di aiuto concreto per le persone in difficoltà e allo stesso tempo difendere la sicurezza di tutti i residenti e commercianti, come più volte evidenziato durante al tavolo per il Giubileo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

Così dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e componente del tavolo di coordinamento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.