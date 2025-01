Musk: “pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata”. Magi: ma non era il governo dei sovranisti?

AgenPress – “Pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata!”. Lo scrive su X Elon Musk in risposta alle rassicurazioni sulla sicurezza e le garanzie di sovranità del sistema Starlink, pubblicate sullo stesso social dal suo referente in Italia, Andrea Stroppa.

“Ma non erano sovranisti?”, si chiede il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Il governo Meloni sta appaltando il sistema delle telecomunicazioni italiano a un grosso imprenditore, che è anche membro di un governo straniero, ovvero Elon Musk, che si sarebbe garantito un contratto, senza gara, da 1,5 miliardi di euro per la fornitura di un sistema di crittografia per i servizi telefonici e internet utilizzati dal governo italiano, oltre a una serie di servizi di comunicazione per le forze armate italiane: una questione delicatissima per la sicurezza del nostro Paese. Che lo faccia un esecutivo che si definisce dei patrioti, poi, è il colmo. Ricordiamo anche l’uso che Musk sta facendo di X, in aperta violazione al Digital Service Act dell’Unione Europea. Chiediamo che su questi contratti ci sia un passaggio in parlamento e che tutti i dettagli vengano resi noti nel massimo della trasparenza. Come opposizione faremo di tutto perché Meloni non metta nelle mani di Trump e di Musk le nostre telecomunicazioni”.