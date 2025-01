Zelensky: “Putin non ama il suo paese, sta mandando a morire ragazzi di 18 anni. Vogliamo garanzie per il cessate il fuoco”

AgenPress – “Vladimir Putin non ama il suo Paese e il suo popolo, poiché manda i giovani russi a morire nelle sue guerre di aggressione”. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al podcaster statunitense Lex Fridman, pubblicata il 5 gennaio.

“Non ama il suo popolo. Ama solo la sua cerchia ristretta”, ha detto Zelensky in risposta al suggerimento di Fridman secondo cui Putin è una “persona seria che ama il suo Paese”.

“Qual è il suo paese? Considerava l’Ucraina il suo paese”, ha risposto sottolineando che Putin aveva precedentemente lanciato una guerra distruttiva contro la Cecenia, ora una repubblica costituente della Federazione Russa .

Putin è salito al potere durante la seconda guerra cecena del 1999-2000, durante la quale la Russia ha sottomesso con la forza la regione e ne conquistò la capitale, Grozny, dopo un assedio devastante.

“Chi sono i ceceni? Un popolo diverso: un’altra fede… Un’altra lingua. Un milione di persone eliminate… Come li ha uccisi? Con amore?” ha chiesto retoricamente Zelensky.

Il capo di Stato ucraino ha anche sottolineato che la guerra totale della Russia contro l’Ucraina ha causato la morte o il ferimento di 780.000 dei suoi soldati, aggiungendo che Putin “li chiama tutti russi, anche quelli che non sanno parlare russo, sul suo territorio russo, hanno ridotto tutto in schiavitù”.

“Sta (Putin) mandando dei ragazzi di 18 anni (a morire in guerra). Non è che i fascisti siano venuti nel suo paese, e lui debba difenderlo. È venuto nel nostro, e li manda”, ha continuato Zelensky, fornendo altri esempi delle guerre e degli interventi militari di Mosca in Siria, Cecenia, Georgia e Africa.

Sebbene sia difficile stabilire con certezza l’entità esatta delle perdite russe nell’invasione su vasta scala, The Economist ha scritto che esse superano già le perdite subite da Mosca sui campi di battaglia in tutte le guerre successive al 1945 messe insieme.

“L’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza affidabili che possano impedire alla Russia di aggredire e occupare il territorio ucraino. E se ci limitassimo a organizzare un cessate il fuoco, senza capire cosa succederà dopo, senza capire cosa accadrà alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina? Cosa accadrà a quei milioni di bambini nei territori occupati? Cosa dovrei dire loro?… Ehi, tutti voi laggiù… Vedete? E quelle decine di migliaia di persone che sono sepolte lì, siamo pronti a perdonarle? Se questo è un cessate il fuoco, dobbiamo capire esattamente quali garanzie di sicurezza sono in atto nella parte dell’Ucraina che controlliamo. Ci devono essere garanzie che lui (Putin) non tornerà. Questo è molto importante. E cosa diciamo a quelle persone che si trovano in quei territori? Sono milioni di persone. E sapete che dal 2014, a Donetsk, in Crimea, e questo sta accadendo a Melitopol, e ora a Berdiansk, stanno facendo andare tutti questi bambini in età di leva a combattere. E se non vanno, vengono uccisi dalle (autorità russe)”.