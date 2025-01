AgenPress. Previsioni Meteo del 10 Gennaio 2025.

AL NORD – Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nuvole in transito. Poche variazioni nel pomeriggio salvo deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1300-1600 metri. In serata e nottata ancora deboli fenomeni sulle Alpi con neve fin sotto i 1000 metri, pioviggini sulla Romagna.

AL CENTRO – Tempo per lo più asciutto sulle regioni del Centro nel corso della giornata ma con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, pioviggini non escluse a ridosso dei rilievi. In serata e nottata deboli piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, più asciutto ma con molte nuvole altrove. AL SUD E SULLE ISOLE – Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata al Sud ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio, salvo pioviggini sui rilievi di Campania e Calabria. Ancora tempo asciutto in serata e nottata, locali piogge sulla Campania.

Temperature minime e massime in stabili o in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.