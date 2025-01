Usa. Crescita occupazione supera le aspettative a dicembre; tasso disoccupazione scende al 4,1%

AgenPress – La crescita dell’occupazione negli Stati Uniti ha registrato un’inaspettata accelerazione a dicembre, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%, poiché il mercato del lavoro ha chiuso l’anno su basi solide, rafforzando l’opinione che la Federal Reserve manterrà invariati i tassi di interesse questo mese.

Il rapporto sull’occupazione attentamente monitorato del Dipartimento del Lavoro di venerdì ha anche mostrato un calo il mese scorso nel numero di persone che hanno perso definitivamente il lavoro e un accorciamento della durata media della disoccupazione. Un aumento di queste misure aveva sollevato preoccupazioni sul deterioramento del mercato del lavoro.

“È probabile che la Fed stia per concludere il suo ciclo di allentamento monetario, soprattutto se la nuova amministrazione Trump andrà avanti con un mix stagflazionistico di tariffe e restrizioni all’immigrazione”, ha affermato Thomas Ryan, economista per il Nord America presso Capital Economics.