Venezuela: dichiarazione dell’Alto Rappresentante a nome dell’Unione Europea

Nicolás Maduro non ha quindi la legittimità di un presidente eletto democraticamente

Il Consiglio europeo ha deciso di adottare un nuovo pacchetto di sanzioni mirate contro 15 individui responsabili di aver minato la democrazia, lo stato di diritto o i diritti umani in Venezuela

AgenPress. L’Unione Europea è solidale con il popolo del Venezuela, che ha votato pacificamente il 28 luglio 2024 per determinare il futuro del proprio Paese. Milioni di venezuelani hanno votato per un cambiamento democratico sostenendo Edmundo González Urrutia con una maggioranza significativa, secondo le copie pubbliche dei verbali elettorali (“actas”).

Poiché le autorità si sono rifiutate di pubblicare i verbali ufficiali dei seggi elettorali, i risultati annunciati rimangono non verificati e non possono essere riconosciuti come rappresentativi della volontà del popolo. Le autorità venezuelane hanno perso un’occasione fondamentale per rispettare la volontà del popolo e garantire una transizione democratica trasparente con garanzie per tutti. Nicolás Maduro non ha quindi la legittimità di un presidente eletto democraticamente.

Dal giorno delle elezioni, le autorità venezuelane hanno inasprito la repressione e le molestie contro l’opposizione, la società civile e le loro famiglie, imprigionando voci dissenzienti e costringendo i propri cittadini a vivere nella paura o all’esilio. Sono stati arrestati più di 2.500 cittadini, compresi minorenni, e, mentre l’UE prende atto del rilascio di alcuni di loro, nessuno avrebbe dovuto trascorrere un solo giorno in custodia. L’UE invita le autorità del Venezuela a porre fine a tutte le detenzioni ingiuste e arbitrarie, comprese quelle di cittadini con doppia cittadinanza e stranieri, e a rilasciare incondizionatamente tutti i prigionieri politici.

Il Venezuela deve rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale, tra cui le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. Esortiamo le autorità a garantire il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui il diritto alla riunione pacifica e la libertà di espressione. L’UE accoglie con favore il ritorno a Caracas dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) come un passo nella giusta direzione. Esortiamo il Venezuela a impegnarsi in modo costruttivo ed efficace con un OHCHR a pieno titolo, nonché con la Missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite sul Venezuela, la Corte penale internazionale e i meccanismi regionali pertinenti.

Alla luce di questa situazione, il Consiglio ha deciso di adottare un nuovo pacchetto di sanzioni mirate contro 15 individui responsabili di aver minato la democrazia, lo stato di diritto o i diritti umani in Venezuela. L’obiettivo è sostenere una soluzione negoziata e democratica alla crisi. L’UE non ha adottato alcuna misura che potrebbe arrecare danno al popolo venezuelano o all’economia. La responsabilità di porre fine alla crisi in Venezuela ricade sulle sue autorità. L’annullamento delle sanzioni dell’UE dipenderà da progressi tangibili nei diritti umani e nello stato di diritto in Venezuela, insieme a passi significativi verso un dialogo autentico e una transizione democratica.

Nel 2025, l’Unione Europea continuerà ad affrontare le urgenti necessità della popolazione del Venezuela, che soffre le conseguenze della lunga crisi umanitaria. Solo lo scorso anno, l’UE ha impegnato quasi 75 milioni di euro per alleviare le sofferenze dei più vulnerabili.

L’Unione Europea sostiene tutti coloro che sostengono i valori democratici in Venezuela, compresi i difensori dei diritti umani. L’UE continuerà a lavorare con tutti i venezuelani, i partner regionali e internazionali per promuovere il dialogo e una via d’uscita democratica dalla crisi guidata dai venezuelani che ripristini la stabilità politica, la crescita economica e il benessere sociale per i milioni di venezuelani che affrontano esigenze critiche. L’UE perseguirà un impegno mirato con le istituzioni e con gli attori politici e della società civile per affrontare le preoccupazioni e facilitare un dialogo significativo sui diritti umani e la transizione verso la democrazia.