Joe Biden conferisce a Papa Francesco la Presidential Medal fo Freedom. E “una luce di fede, speranza e amore”

AgenPress – Joe Biden ha conferito a Papa Francesco la Presidential Medal fo Freedom, il più prestigioso riconoscimento civile. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Il presidente lo ha comunicato al pontefice oggi in un colloquio telefonico.

Biden e il Papa si sarebbero dovuti incontrare in questi giorni a Roma ma il presidente è stato costretto ad annullare la visita per via degli incendi a Los Angeles. La Medal of Freedom è la più alta onorificenza civile, conferita a individui che hanno dato un contributo “alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati”.

Nella motivazione si legge che “Jorge Bergoglio ha servito le persone senza una voce e quelle vulnerabili in Argentina. Come Papa Francesco, la sua missione di servire i poveri non è mai cessata. Pastore amorevole, risponde con gioia alle domande dei bambini su Dio. Insegnante stimolante, ci chiede di lottare per la pace e proteggere il pianeta. Leader accogliente, si rivolge a fedi diverse. Primo papa dell’emisfero australe, Papa Francesco è diverso da chiunque sia venuto prima. Soprattutto, è il Papa del popolo: una luce di fede, speranza e amore che risplende in tutto il mondo”.