Unarma: “Tolleranza zero verso la violenza contro le Forze dell’Ordine”

AgenPress. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà alle Forze dell’Ordine ferite durante il corteo svoltosi questa sera a San Lorenzo, in memoria del giovane Ramy.”

Lo dichiara Antonio Nicolosi, Segretario Generale di Unarma, che afferma con fermezza: “È intollerabile che manifestazioni organizzate per commemorare un giovane si trasformino in scenari di violenza gratuita contro chi lavora per garantire la sicurezza di tutti. Questi episodi non sono solo una mancanza di rispetto verso le Forze dell’Ordine, ma un attacco diretto allo Stato.

Ringraziamo i nostri colleghi per il grande equilibrio e la professionalità dimostrati, ma non possiamo permettere che simili atti restino impuniti. Il rispetto per le istituzioni e per chi ne tutela la sicurezza è un valore che non può essere messo in discussione.”