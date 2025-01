Milano, Sardone (Lega), interrogazione a Commissione europea su fatti Capodanno

AgenPress. “Ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea in merito ai fatti di Piazza Duomo a Milano a Capodanno e in particolare sulle numerose testimonianze di molestie sessuali nei confronti di alcune ragazze, di diversa nazionalità, presenti nella piazza durante i festeggiamenti. L’ipotesi avanzata dagli inquirenti in merito al fenomeno di origine araba ‘Taharrush Gamea‘ invita a una riflessione anche le istituzioni europee.

Queste molestie di piazza, fatte da immigrati o giovani di seconda generazione, sono una drammatica costante in tante città europee come ricordiamo dai tempi del Capodanno di Colonia del 2016. Ho chiesto all’Ue cosa sia stato fatto in questi anni per combattere questa pratica barbara e per contrastare questa visione della donna, da opprimere, che è diffusa in molte comunità islamiche.

Allargando la questione, ho domandato alla Commissione cosa vogliano fare in merito ai tentativi sempre più espliciti di creare società parallele di stampo islamista in molte periferie delle città europee dove i diritti delle donne sono costantemente calpestati.

Purtroppo sempre più spesso vediamo quartieri in cui le donne sono esclusivamente velate, non lavorano, non possono uscire di casa senza il marito, ecc. Non è questo il futuro dell’Europa che vogliamo e non possiamo accettare che l’Unione Europea nasconda fatti gravi come gli abusi di Piazza Duomo perché si scontrano con la visione buonista sull’immigrazione portata avanti dalla sinistra”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, consigliere comunale della Lega a Milano.