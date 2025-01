Hamas: impegnati a rispettare l’accordo di tregua. Ufficio Netanyahu: ha rinnegato parti dell’accordo, vuole altre concessioni

AgenPress – Quindici mesi dopo l’inizio della guerra a Gaza con il devastante attacco di Hamas al sud di Israele, Gerusalemme e il gruppo terroristico palestinese hanno raggiunto mercoledì un accordo per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

L’accordo è stato confermato da funzionari di Israele, Hamas, Stati Uniti, Egitto e Qatar, e si prevede che entrerà in vigore domenica 19 gennaio, con il rilascio del primo degli ostaggi previsto per quel giorno.

Intervenendo in una conferenza stampa da Doha, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha confermato l’accordo e la data di inizio di domenica.

Il complesso accordo, che non è stato ancora pubblicato, delinea una fase iniziale di cessate il fuoco di sei settimane e include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi presi da Hamas in cambio dei prigionieri di sicurezza palestinesi detenuti da Israele.

Secondo quanto riportato da diversi organi di informazione, una volta che l’accordo entrerà in vigore, Hamas rilascerà gradualmente 33 ostaggi israeliani nel corso dei primi 42 giorni di cessate il fuoco.

Un membro dell’ufficio politico di Hamas, Izzat al-Rashak, facendo riferimento all’annuncio dell’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu, secondo cui l’organizzazione terroristica “ritorna sui propri accordi”, ha affermato che “Hamas è impegnata a rispettare l’accordo”.

Le famiglie degli ostaggi del Forum Haim, facendo riferimento all’annuncio dell’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu secondo cui “Hamas ritratta le sue intese”, hanno affermato che “né Hamas né Ben Gvir, ma Benyamin Netanyahu, sarà responsabile di qualsiasi ulteriore ostacolo al ritorno degli ostaggi”. Secondo le famiglie, “l’accordo deve essere avviato immediatamente in tutte le sue fasi”.

Descrivendo in dettaglio gli elementi non confermati dell’accordo, Channel 12 ha osservato che l’elenco dei 33 ostaggi da restituire nella prima fase comprende quattro donne civili, cinque donne soldato, nonché Shiri Bibas e i suoi due figli piccoli Ariel e il piccolo Kfir, 10 uomini di età pari o superiore a 50 anni e 11 uomini infermi.

Hamas ha detto che non tutti i 33 sono vivi, ma deve ancora dire chi non lo è. Israele ritiene che la maggior parte dei 33 siano vivi. Secondo Channel 12, Hamas è obbligata in base all’accordo a informare Israele sullo stato di tutti i 33 entro la prima settimana di attuazione dell’accordo.

Il servizio televisivo ha aggiunto che oltre 1.000 prigionieri di sicurezza palestinesi saranno liberati in cambio dei 33, tra cui almeno 250 terroristi “con le mani sporche di sangue”.

L’ufficio Netanyahu ha diffuso una nota in cui afferma che “Hamas ha rinnegato parti dell’accordo raggiunto con i mediatori e Israele nel tentativo di estorcere concessioni dell’ultimo minuto. Il gabinetto israeliano non si riunirà finché i mediatori non comunicheranno a Israele che Hamas ha accettato tutti gli elementi dell’accordo”.