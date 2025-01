Milano. Convegno “Violenza sugli operatori sanitari, un bollettino di guerra”

AgenPress. Domani a Milano, al Belvedere Enzo Jannacci, si svolgerà il Convegno “Violenza sugli operatori sanitari, un bollettino di guerra”. Un appuntamento fortemente voluto che, non a caso, si svolge in Lombardia, una delle Regioni che con maggiore convinzione sta mettendo in campo iniziative per combattere il propagarsi a macchia d’olio di aggressioni sul personale di ospedali e mezzi di soccorso – dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano.

I dati del 2024 sono drammatici con 25.940 episodi di violenza, in aumento del 33%. Un bollettino di guerra, appunto. Il recente inasprimento delle norme non ha, per ora, portato ad un risultato significativo. Crediamo quindi – prosegue il sindacalista – che serva un confronto franco, aperto che tracci le linee per nuove proposte volte a mettere in sicurezza il personale sanitario.

Proprio la Lombardia, per esempio, sta testando uno smartwatch messo a disposizione dei professionisti che, in caso di aggressione, può essere attivato per lanciare l’allarme ad una centrale operativa preposta. Nulla può essere lasciato intentato.

Modererà il confronto Nicola Porro ed interverranno il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, l’eurodeputato Mario Mantovani il presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il segretario di Ur Ugl Lombardia Maurizio Buonfino e il segretario Utg Ugl Milano Riccardo Uberti.

Nel corso del primo panel, alle 16, interverranno Carlo Fidanza capodelegazione Fdi al Parlamento Europeo, Pierfrancesco Majorino presidente Pd Lombardia Democratica e Progressista, Vincenzo Abbrescia responsabile Affari legali Ugl e il presidente Enbital e presidente del comitato di garanzia e controllo Onsip Paolo Provino.

Nel corso del secondo panel, dalle 17, il presidente FdI, III commissione Sanità Regione Lombardia Christian Garavaglia, il presidente commissione speciale Pnnr, III commissione Sanità Giulio Gallera, Samuele Astuti, presidente commissione d’inchiesta Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, III commissione sanità; Emanuele Monti, presidente IX commissione permanente Sostenibilità sociale, casa e Famiglia, III commissione Sanità Regione Lombardia, Nicolas Gallizzi, presidente gruppo Noi Moderati, commissione d’inchiesta, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia, III commissione Sanità, Paolo Colitti, presidente Tnv e il dirigente sindacale Marco Bianchi.

Le conclusioni dei lavori saranno tracciate dal segretario generale Ugl, Francesco Paolo Capone.

L’obiettivo che ci poniamo da tempo è che “lavorare per vivere” non rimanga uno slogan ma sia una battaglia di principio ed etica da combattere tutti insieme per il bene e la sicurezza degli operatori sanitari conclude Giuliano.